Волкер резко высказался в адрес Зеленского из-за преследования Порошенко

Курт Волкер посоветовал Зеленскому заниматься Донбассом, а не Порошенко / PBS, кадр из видео

Экс-специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер прошелся по уголовному производству, начатому нынешней властью в отношении бывшего президента Петра Порошенко.

Так, Волкер посоветовал Зеленскому сконцентрироваться на построении национального единства на фоне российской агрессии, а не устраивать политические преследования.

"Выбор, кого преследовать, – это политическое решение, поскольку обвинить можно каждого. Лучшим было бы решение – строить национальное единство перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму, как и говорил Зеленский в своем выступлении 24 августа", - написал Волкер в своем Twitter, комментируя попытки ГБР вручить подозрение Петру Порошенко.

Дело Порошенко

Как писал Главред, ранее стало известно, что Петр Порошенко проходит как свидетель в Государственном бюро расследований по делу о перемещении через границу Украины (с сокрытием от таможенного контроля) большой коллекции ценностей культуры.

Также напомним, сегодня в Госбюро расследований бывшему президенту и действующему нардепу Петру Порошенко озвучили подозрение о совершении преступления, однако письменную версию вручить не смогли.