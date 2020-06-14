"Черный юмор": Кулеба сделал смелое заявление о Минских переговорах

Кулеба прокомментировал Минский процесс / УНИАН

Минский процесс по мирному урегулированию на Донбассе образно находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Но его жизнеспособность поддерживает Украина с помощью Германии и Франции.

Об этом в интервью Укринформу рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, в вопросе урегулирования на Донбассе украинская сторона руководствуется активной наступательной дипломатией.

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"Это, по нашему мнению, единственный способ создать такую ​​ситуацию, когда Россия, в конце концов, будет вынуждена идти на конструктив", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что в таком случае аргументы России о якобы саботаже Минска со стороны Украины выглядят абсурдно на фоне действий дипломатов. При этом международные партнеры признают конструктивность предложений Украины и попытки найти решение.

"Я бы сказал, Минск не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Простите за черный юмор", - отметил Кулеба.

Напомним, 9 июня стало известно, что журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, а также юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер представят Украины в переговорах по Донбассу как представители ОРДЛО. Украинские делегаты отметили, что они не будут вести переговоры с "Л/ДНР" и намерены консультироваться с украинской властью.