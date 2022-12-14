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"Может затянуть агонию": Свитан назвал оставшийся "козырь" РФ

14 декабря 2022, 20:57
Ситуация для РФ будет ухудшаться, если развязка войны будет затягиваться.
Россия, флаг России, Роман Свитан
У РФ уже не осталось козырей / Коллаж фото УНИАН, скриншот из видео

У России уже не осталось козырей, они были растеряны еще летом. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

Теперь РФ может лишь "затянуть агонию".

"России уже ничего не поможет – может только затянуть агонию, но не более того. Причем чем больше будет затягиваться развязка этой войны, тем хуже будет самой России. Скорее всего, российские олигархи первыми поймут бесперспективность такого рода затягивания", - сказал Свитан.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Ядерный шантаж РФ

Ранее сообщалось о том, что в случае применения ядерного оружия в войне с Украиной Россия может получить ответный ядерный удар. Ответный ядерный удар по РФ могут нанести Соединенные Штаты, пишет британская The Sun.

В материале подчеркивается, что США также могут нанести ответный ядерный удар по России, в том числе по Москве.

Напомним, ранее Михаил Гончар объяснил, почему РФ не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.

"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - обратил внимание он.

Другие новости:

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