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Назначен глава Госуправления делами

14 декабря 2020, 22:13
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Лысый будет назначен на основе контракта на период действия карантина.

Зеленский
Зеленский назначил руководителям Госуправления делами / president.gov.ua

Глава государства Владимир Зеленский принял решение о назначении Игоря Лысого руководителем Госуправления делами. Чиновник займет свою должность завтра, 15 декабря.

Об этом говорится в указе президента №566/2020.

Поскольку сегодня Лысый находился на должности заместителя руководителя ГУД и исполнял обязанности руководителя этого ведомства, президент сначала уволил его указом №565/2020.

Согласно указу №566/2020, Лысый будет назначен на основе контракта на период действия карантина, установленного для предотвращения распространения коронавируса.

Владимир Зеленский Госуправление делами новости Украины Офис президента
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