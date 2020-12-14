Назначен глава Госуправления делами

Зеленский назначил руководителям Госуправления делами / president.gov.ua

Глава государства Владимир Зеленский принял решение о назначении Игоря Лысого руководителем Госуправления делами. Чиновник займет свою должность завтра, 15 декабря.

Об этом говорится в указе президента №566/2020.

Поскольку сегодня Лысый находился на должности заместителя руководителя ГУД и исполнял обязанности руководителя этого ведомства, президент сначала уволил его указом №565/2020.

Согласно указу №566/2020, Лысый будет назначен на основе контракта на период действия карантина, установленного для предотвращения распространения коронавируса.