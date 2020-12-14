Назначен глава Госуправления делами

Лысый будет назначен на основе контракта на период действия карантина.
Глава государства Владимир Зеленский принял решение о назначении Игоря Лысого руководителем Госуправления делами. Чиновник займет свою должность завтра, 15 декабря.
Об этом говорится в указе президента №566/2020.
Поскольку сегодня Лысый находился на должности заместителя руководителя ГУД и исполнял обязанности руководителя этого ведомства, президент сначала уволил его указом №565/2020.
Согласно указу №566/2020, Лысый будет назначен на основе контракта на период действия карантина, установленного для предотвращения распространения коронавируса.
- Ранее Владимир Зеленский подписал указ о награждении старшего сержанта Нацгвардии Виталия Маркива орденом За мужество III степени.
Автор: Екатерина Трохимчук