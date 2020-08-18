У Кравчука назвали дату новых переговоров по Донбассу в рамках Нормандского формата

Козак может не приехать на переговоры по Донбассу - Гармаш / УНИАН

Переговоры советников глав государств-участников Нормандского формата – Украины, России, Франции и Германии – должны состояться уже 28 августа. Если замглавы АП РФ Дмитрий Козак, который ранее отказывался от участия в дискуссии, не приедет, это будет сигнализировать фактический выход Москвы из Нормандского формата.

Об этом рассказал представитель отдельных районов Донецкой области от переселенцев в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Сергей Гармаш в комментарии Obozrevatel.

По его словам, уже есть ориентировочная дата проведения дискуссии.

"Нормандская встреча на уровне глав внешнеполитических советников планируется на 28 августа", – сказал Гармаш.Читайте такжеКремль объявил войну Ермаку: СМИ рассказали, почему Москва в ярости от переговоров с Киевом

Как отметил украинский делегат в ТКГ по Донбассу, в данной встрече должен принять участие и негласный куратор украинского вопроса в Кремле, замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

"Там должен быть Козак, а он же написал, что не будет принимать участие, посмотрим. Это будет странно, если его не будет. Если соберутся только три внешнеполитических советника, это будет означать, что Россия вышла из Нормандии", - добавил Гармаш.

Напомним, в конце июля в распоряжении журналистов оказалась копия письма Дмитрия Козака советникам глав государств стран Нормандского формата. В нем чиновник призвал прекратить переговоры в данном формате, поскольку они являются неэффективными.Читайте такжеБудут ли сорваны переговоры по Донбассу: Кравчук объяснил последствия демарша Козака

Глава ОП Андрей Ермак, в свою очередь, опроверг прекращение переговоров в рамках советников и заявил, что Украина занимает более жесткую позицию с целью отстаивания собственных интересов.