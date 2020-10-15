Опрос 25 октября: Зеленский озвучил свой вопрос о Донбассе – не про войну

Опрос Зеленского 25 октября - стало известно, что спросят о Донбассе / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский раскрыл второй вопрос, на который украинцам предложат ответить в день проведения местных выборов 25 октября. Всего таких вопросов будет пять.

Президент интересуется у граждан, как они относятся к созданию на Донбассе свободной экономической зоны. О миротворцах или особом статусе Донбасса речь, судя по всему, не идет.

"Приходи – и решай. Будет так, как решишь ты", – заверил в своем видеообращении Зеленский.

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