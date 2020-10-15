Опрос 25 октября: Зеленский озвучил свой вопрос о Донбассе – не про войну

О миротворцах или особом статусе Донбасса речь, судя по всему, не идет.
Президент Владимир Зеленский раскрыл второй вопрос, на который украинцам предложат ответить в день проведения местных выборов 25 октября. Всего таких вопросов будет пять.
Президент интересуется у граждан, как они относятся к созданию на Донбассе свободной экономической зоны. О миротворцах или особом статусе Донбасса речь, судя по всему, не идет.
"Приходи – и решай. Будет так, как решишь ты", – заверил в своем видеообращении Зеленский.
Опрос Зеленского: последние новости
- Напомним, 13 октября Владимир Зеленский сообщил, что в день местных выборов 2020 – 25 числа – в Украине проведут всеукраинский опрос.
- Президент добавил, что гражданам Украины предложат ответить на пять вопросов, однако на тот момент не назвал их.
- Социолог и гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто говорил, что Зеленский предложил провести обычный консультативный опрос. Эксперт поделился, что обычный консультативный опрос стоит около 10-15 тысяч долларов.
- Первый вопрос был: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?".
- Позднее в ОП раскрыли темы остальных вопросов Зеленского. "Вопросы будут касаться медицины, школы и парламента", – пояснил советник главы ОП.
Автор: Диана Беловодская