Первая леди призналась, дает ли советы Зеленскому

Первая леди поведала, дает ли советы Зеленскому / facebook/olenazelenska

Первая леди Украины Елена Зеленская призналась, что может давать советы своему супругу, однако, на его решения не влияет.

Об этом рассказала ВВС Украина сама Зеленская, а также подтвердили источники в Офисе президента.

"Как мужу – постоянно. Как президенту – почти никогда. Как мой муж – он всегда прислушивается, а у президента для этого есть советники", – сказала она.

Спичрайтер и политтехнолог Виталий Чепинога считает, что объяснение может крыться в характере самого президента.

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"Насколько мне известно из разговоров с людьми, которые знали раньше Зеленского, в частности со времен "Квартала", у нашего нынешнего президента довольно авторитарный стиль правления. Он пытается все контролировать сам, и вряд ли ему понравилось бы, если бы кто-то вмешивался в его зону компетенции, в том числе и собственная жена", – отметил он.

Чепинога добавил, что супруги выбрали такой формат общения и, видимо, это устраивает и Зеленского и его жену.