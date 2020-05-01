Поведение МВФ переходит все границы: экономист объяснил, что делать Украине

МВФ

Международный валютный фонд путем вмешательства в политику Украины переходит все границы. Возможно, на Западе видят отсутствие в стране рыночной экономики и пытаются таким образом помочь Украине сформировать правоохранительную и судебную систему. Однако аппетиты Фонда растут, и если мы хотим сохранить свой суверенитет, то должны стремиться к построению национальной экономики и поиску альтернативных финансовых доноров.

Такую позицию изданию Главред озвучил Президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой.

По его словам, нам по-прежнему будут диктовать правила игры, если Киев не найдет альтернативу МВФ. Нельзя исключать, что в будущем давление Фонда усилится, что приведет к вынужденному отказу от сотрудничества с организацией.

"Однако наше государство не должно опираться только на одного кредитора, как не должно оно ориентироваться только на одного Читайте такжеПриказы для колонии или справедливые требования: есть ли жизнь без МВФпоставщика газа. Если все будет зависеть от одного кредитора, этот кредитор неизбежно рано или поздно начнет выкручивать нам руки. Нужно диверсифицировать источники поступления кредитов. Тогда не будет нужды выполнять неприятные для нас требования. Нельзя исключать, что такое чрезмерно активное поведение МВФ, которое сейчас вне всяких рамок и правовых границ, может привести к необходимости построения Украиной плана, как не выполнять требований МВФ и не иметь с ним дел вообще", - считает эксперт.

По мнению Ланового, помимо Международного валютного фонда вкладывать деньги в Украину готова Европа, но для этого нужно обеспечить соответствующие условия.

В частности, Украина должна поработать над своими внешнеэкономическими рынками, побороть коррупцию и создавать такие проекты, в которые готовы будут вложить свои деньги западные инвесторы.

"Например, авиастроение и кораблестроение. Почему бы правительству не привлечь специалистов, ученых, бизнесменов, не объединить усилия, не найти финансовые возможности и создать интересный проект? Никто не хочет иметь дел с непутевыми или коррумпированными партнерами", - резюмировал Лановой.

Напомним, политический эксперт Юрий Романенко резко призвал к прекращению сотрудничества с МВФ.