УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Поведение МВФ переходит все границы: экономист объяснил, что делать Украине

1 мая 2020, 20:08

Украина сможет стать независимой от МВФ только в условиях развития собственных проектов и преодоления коррупции.

МВФ
МВФ

Международный валютный фонд путем вмешательства в политику Украины переходит все границы. Возможно, на Западе видят отсутствие в стране рыночной экономики и пытаются таким образом помочь Украине сформировать правоохранительную и судебную систему. Однако аппетиты Фонда растут, и если мы хотим сохранить свой суверенитет, то должны стремиться к построению национальной экономики и поиску альтернативных финансовых доноров.

Такую позицию изданию Главред озвучил Президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой.

По его словам, нам по-прежнему будут диктовать  правила игры, если Киев не найдет альтернативу МВФ. Нельзя исключать, что в будущем давление Фонда усилится, что приведет к вынужденному отказу от сотрудничества с организацией.

"Однако наше государство не должно опираться только на одного кредитора, как не должно оно ориентироваться только на одного Читайте такжеПриказы для колонии или справедливые требования: есть ли жизнь без МВФпоставщика газа. Если все будет зависеть от одного кредитора, этот кредитор неизбежно рано или поздно начнет выкручивать нам руки. Нужно диверсифицировать источники поступления кредитов. Тогда не будет нужды выполнять неприятные для нас требования. Нельзя исключать, что такое чрезмерно активное поведение МВФ, которое сейчас вне всяких рамок и правовых границ, может привести к необходимости построения Украиной плана, как не выполнять требований МВФ и не иметь с ним дел вообще", - считает эксперт.

По мнению Ланового, помимо Международного валютного фонда вкладывать деньги в Украину готова Европа, но для этого нужно обеспечить соответствующие условия.

В частности, Украина должна поработать над своими внешнеэкономическими рынками, побороть коррупцию и создавать такие проекты, в которые готовы будут вложить свои деньги западные инвесторы.

"Например, авиастроение и кораблестроение. Почему бы правительству не привлечь специалистов, ученых, бизнесменов, не объединить усилия, не найти финансовые возможности и создать интересный проект? Никто не хочет иметь дел с непутевыми или коррумпированными партнерами", - резюмировал Лановой.

Напомним, политический эксперт Юрий Романенко резко призвал к прекращению сотрудничества с МВФ.

Владимир Лановой МВФ кредит МВФ новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Поведение МВФ переходит все границы: экономист объяснил, что делать Украине». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:05
Кто создал озверелый Ковид: экс-ЦРУшник рассказал о биооружии РФ и США
20:48
Карантин в Украине: украинцам пообещали поблажки в мае 2020 Видео
20:27
В МИД назвали жесткие условия выезда заробитчан за границу
20:08
Поведение МВФ переходит все границы: экономист объяснил, что делать Украине
20:04
Когда Путин вернет Донбасс и Крым – прогноз эксперта из ЦРУ Видео
19:58
Грандиозный прорыв ученых: когда ждать вакцину от коронавируса
19:39
Тарифы Водафон резко подскочат в мае 2020: какие и насколько
19:33
Госпитализация с коронавирусом - что взять с собой в больницу
19:22
Гороскоп на завтра: чей кошелек потолстеет, а кого "кинут" на деньги Видео
18:57
"Пламенный привет": Зеленский накинулся на мэра Черкасс
18:50
Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 9 выпуск 01-05-2020 - День сюрпризов Видео
18:33
Эксперт из ЦРУ объяснил, когда Путин лишится власти Видео
18:26
Как не растолстеть на карантине: важные советы фитнес-тренера
17:59
Затяните пояса: ученые высчитали, как долго мир будет мучить Ковид-19 Видео
17:39
Опять похолодание: в Украине меняется погода Видео
17:18
Лунный календарь огородника на май 2020 – когда сажать овощи и другое Видео
16:55
Ким Чен Ын практически наверняка умер - северокорейский перебежчик
16:48
В США из-за карантина люди с ружьями явились в местный Капитолий
16:26
Придется рубиться двумя топорами: что показал трейлер Assassinʼs Creed Valhalla Фото Видео
16:22
Мэр Черкасс наехал на Авакова из-за работы Эпицентра
16:01
"Конченые малолетние ящуры": в Запорожье пьяные подростки сорвали флаг Украины и разозлили Сеть Видео
15:41
Вера Кекелия родила: появились трогательные подробности Видео
15:22
В Крыму сообщили о смерти влиятельного путинского чиновника
15:16
Витамины против ранней смерти: в чем вред и польза яиц
15:09
В Нацбанке рассказали, как карантин ударит по экономике Украины
15:03
Карантин, цена на газ и пенсии – что в Украине меняется в мае 2020 Видео
14:48
Ученые рассказали, велика ли вероятность повторно заразиться коронавирусом
14:10
"Кому достанется основная порция влаги": синоптик дала прогноз на 2 мая Видео
13:40
"Разносчики коронавируса": врач объяснила, кого опасаться
13:33
Более 300 тысяч украинских семей получат материальную помощь: кому выделят деньги
13:05
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных на 1 мая Видео
12:35
"На унитазе реагируй": Аваков распек власти Черкасс за ослабление карантина и получил в Сети
12:18
Это не кризис. Теперь так будем жить всегда мнение
11:52
Сдали назад: в РФ сняли панно с Путиным и Сталиным из армейского храма
11:33
Украина жульничала с МВФ и получила по рукам: эксперт озвучил ультиматум для Киева
11:16
Коронавирус "косит" россиян: тысячи новых больных
11:10
У Зеленского рассказали, когда в Украине нужно открывать метро после карантина
11:00
Ревизор Карантин 3 выпуск смотреть онлайн 30-04-2020 - полное видео Видео
10:04
Власть перешла красную черту мнение
09:22
"Бактерии радуются": немецкий медик рассказал о проблемах с перчатками во время пандемии
09:05
Коронавирус в Украине: зараза "нацелилась" на новый антирекорд Видео
09:00
Приказы для колонии или справедливые требования: есть ли жизнь без МВФ
08:40
Путин проиграл всё и как шавка забился в бункер мнение
08:20
"Не хочет видеть в Кабмине": у Зеленского рассказали об отношениях Саакашвили и Шмыгаля Видео
08:10
Гороскоп на 1 мая для всех знаков Зодиака: "левые" деньги и новая должность Видео
06:54
Украине нельзя было идти по пути жесткого карантина мнение
06:13
Эмили Ратаковски без белья засветила огромные соски на развратном фото Фото
05:42
Беременность и сон – к чему снится беременность: толкование по соннику
05:18
Путин подцепил коронавирус - астролог
04:49
Привітання з 1 Травня – прикольні картинки і тексти
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять