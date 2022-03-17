Путин планировал захватить всю Украину за 10 дней - Квин

План РФ провалился / Фото Reuters

Президент РФ Владимир Путин планировал завоевать всю Украину в течение 10 дней. Реализировать такой план ему помешало мощное сопротивление ВСУ и территориальной обороны.

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в комментарии 24 каналу сообщила, что Путин не ожидал такого отпора.

"Путин думал, что завершит войну, захватив всю Украину в течение 10 дней. Очевидно, он столкнулся с куда большим сопротивлением ВСУ и сил ТРО, чем он ожидал", - отметила дипломат.

По ее словам, диктатор сейчас недоволен и прибегает к риторике, которая, по сути, поднимает уровень эскалации. Речь идет об угрозах ракетными ударами по странам Запада.

Кристина Квин напомнила, что глава Соединенных Штатов Джо Байден ясно объяснил: "Если президент Путин сделает хотя бы шаг на территорию НАТО, Альянс ответит".

"Мы отслеживаем ситуацию очень тщательно и надеемся, что Путин не прибегнет к таким действиям", - добавила Квин.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент страны-агрессора Владимир Путин уже потерпел неудачу в одном важном смысле. Он не понимал, с чем столкнется, начав войну против Украины.

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