Путин не понимал, с чем он столкнется, начав войну против Украины - Джонсон

Британский премьер уверен, что президент России не сможет оккупировать Украину. Поэтому его войска должны уйти.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент страны-агрессора Владимир Путин уже потерпел неудачу в одном важном смысле. Он не понимал, с чем столкнется, начав войну против Украины.
Джонсон уверен, что Путин не сможет оккупировать Украину. Поэтому его войска должны уйти, сообщает ВВС.
Джонсон отметил, что президент России "не понимал, с чем он столкнется, когда введет свои войска в Украину". Кроме этого, Путин не ожидал столь сильного сопротивления украинцев.
"Путину нужно осознать, что сейчас он не может добиться успеха", – добавил Джонсон.
Премьер обвинил президента страны-агрессора в ряде военных преступлений такого уровня, какого не было в Европе со времен Третьего рейха и Второй мировой войны. Джонсон добавил, что Великобритания хочет сделать больше и чувствует агонию украинцев.
Он не сможет сокрушить и завоевать Украину, потому что украинцы показали свой несгибаемый дух. Следовательно, он должен уйти оттуда. Вместе со своими танками и броней,– подчеркнул британский премьер.
По словам Джонсона, должно быть решение, которое уважает волю украинского народа, а Великобритания его поддержит.
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