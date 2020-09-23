Суд арестовал имущество скандального нардепа-взяточника

Пока неизвестно, на какое именно имущество был наложен арест.
Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество народного депутата Александра Юрченко, который недавно стал фигурантом скандала со взяткой,
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в среду, 23 сентября.
Пока неизвестно, на какое именно имущество был наложен арест, однако в пресс-службе пообещали сообщить об этом позже.
Дело Юрченко - что было ранее:
- Правоохранители из НАБУ задержали помощника нардепа Ивана Фищенко.
- Фищенко якобы взял первую часть (13 тысяч долларов США) из суммы в 200 тысяч долларов, которые он должен был передать начальнику за лоббирование в Раде законопроекта о бытовых отходах.
- Высший антикоррупционный суд Украины избрал для Фищенко меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей (с возможностью внесения залога в размере 1,552 млн гривен).
- Позднее нардеп от Слуги народа Александр Качура написал о том, что Александр Юрченко покинул фракцию после громкого задержания на взятке его помощника.
- Далее в Сети появилась информация о том, что Юрченко более десяти лет назад задерживался милицией за кражу пива в магазине.
- 21 сентября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Александру Юрченко, который недавно стал фигурантом скандала со взяткой, в виде ареста. Однако суд предоставил возможность освобождения под залог в размере 3,1 млн гривен.
Автор: Екатерина Трохимчук