Суд арестовал имущество скандального нардепа-взяточника

Имущество нардепа Юрченко арестовали / УНИАН

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество народного депутата Александра Юрченко, который недавно стал фигурантом скандала со взяткой,

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в среду, 23 сентября.

Пока неизвестно, на какое именно имущество был наложен арест, однако в пресс-службе пообещали сообщить об этом позже.

Дело Юрченко - что было ранее: