Тимошенко в третий раз стала бабушкой

Евгения Тимошенко родила мальчика.
Дочь лидера Батькивщины Юлии Тимошенко Евгения родила третьего ребенка.
Как сообщила в Facebook секретарь фракции в Киевсовете Татьяна Мелихова, у 40-летней Евгении Тимошенко снова родился мальчик.
Мелихова пожелала здоровья, гармонии и всех благ роженице, ее мужу Артуру Чечеткину и всей семье.
- Как ранее писал Главред, 3 сентября прошлого года стало известно, что у главы ВО Батькивщина Юлии Тимошенко случилось горе в семье, и по "семейным обстоятельствам" она не могла присутствовать на заседании Верховной Рады и голосовать за снятие депутатской неприкосновенности.
- 8 августа прошлого года Юлия Тимошенко стала бабашкой во второй раз - у ее дочери Евгении родился сын.
Автор: Екатерина Трохимчук