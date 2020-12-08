Тимошенко в третий раз стала бабушкой

Тимошенко вновь стала бабушкой / УНИАН

Дочь лидера Батькивщины Юлии Тимошенко Евгения родила третьего ребенка.

Как сообщила в Facebook секретарь фракции в Киевсовете Татьяна Мелихова, у 40-летней Евгении Тимошенко снова родился мальчик.

Мелихова пожелала здоровья, гармонии и всех благ роженице, ее мужу Артуру Чечеткину и всей семье.