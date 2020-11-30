У Зеленского отрицают согласование сроков локдауна

По словам Юлии Мендель, решение о жестком карантине еще не принято.
В Офисе президента отреагировали на информацию СМИ о том, что Кабмин определил точные даты введения полного локдауна в Украине - с 24 декабря до 15 января.
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель написала в Instagram о том, что решение о сроках локдауна еще не принято.
"Возможность локдауна сохраняется. При сильном росте количества больных, его нужно будет ввести. На этом сходятся не только чиновники, но и представители местной власти. Однако пока точной даты нет", - написала она.
По ее словам, изучаются все возможные сценарии и прогнозы.
Локдаун в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- 11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство рассматривает варианты ужесточения противоэпидемиологических мероприятий. Среди них - карантин на Новый год и Рождество. Однако на данный момент в Украине продолжит действовать карантин выходного дня.
- Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к народу, в котором пообещал внести в Раду законопроекты о помощи бизнесу в связи с усилением карантинных мероприятий. По словам гаранта, предприниматели и наемные работники должны получить по 8 тысяч гривен компенсации.
Автор: Екатерина Трохимчук