У Зеленского отрицают согласование сроков локдауна

У Зеленского отрицают определение точных дат локдауна / Скриншот с Facebook/Юлія Мендель

В Офисе президента отреагировали на информацию СМИ о том, что Кабмин определил точные даты введения полного локдауна в Украине - с 24 декабря до 15 января.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель написала в Instagram о том, что решение о сроках локдауна еще не принято.

"Возможность локдауна сохраняется. При сильном росте количества больных, его нужно будет ввести. На этом сходятся не только чиновники, но и представители местной власти. Однако пока точной даты нет", - написала она.

По ее словам, изучаются все возможные сценарии и прогнозы.

Локдаун в Украине - о чем ранее сообщал Главред: