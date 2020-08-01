В разведке объяснили, начнет ли Россия новую войну против Украины

У России нет на сегодняшний день возможности военного вторжения в Украину - разведка / mil.ru

Россия не может пойти на дополнительную конфронтацию с Украиной в силу ряда сложившихся обстоятельств. Среди них падение цен на энергоносители, пандемия коронавирусной инфекции и местные выборы осенью.

Об этом пишет председатель Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк в своем материале для издания ZN.UA.

По его словам, менее вероятной военную операцию российских войск против Украины делают такие факторы, как падение цен на нефть и газ, стремления Москвы пересмотреть отношения с Западом на фоне эпидемии COVID-19, местные выборы в Украине, которые рассматриваются как способ усилить роль РФ в украинской политической жизни, противостояние с Турцией в Сирии и в вопросах Нагорного Карабаха, а также местные осенние выборы в России – рейтинг доверия к Путину падает, а протестная активность растет.Читайте такжеПолная автономия Донбасса: в разведке рассказали, кто от Кремля стал курировать процессы в "Л/ДНР"

Кроме того, наступательные действия России, по мнению Кондратюка, сдерживают избирательный процесс в США и дипломатические договоренности по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе.

"По нашим оценкам, комплексное влияние этих факторов делает для Кремля несвоевременным сценарий военной агрессии против Украины осенью 2020 года", - подчеркнул Кондратюк.

Ранее Кондратюк рассказал, что Россия активно пытается дестабилизировать ситуацию в Украине и ставит перед собой цель подготовить плацдарм для осуществления силового свержения власти в стране.