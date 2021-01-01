В МИД Украины отреагировали на назначение новой главы ОБСЕ

Кулеба поздравил Анн Линде / УНИАН

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в первый день 2021 года поздравил свою шведскую коллегу Анн Линде со вступлением в должность председателя ОБСЕ. Он ждет встречи с Линде в столице Украины. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Поздравляю Анн Линде с началом председательства Швеции в ОБСЕ. С нетерпением жду встречи с вами в Киеве и обсуждения совместных усилий по дальнейшей защите порядка европейской безопасности", - написал Кулеба.

Линде возглавила ОБСЕ на один год сегодня, 1 января. В повестке дня в начале 2021 года будут вопросы урегулирования конфликтов и кризисов в странах зоны ОБСЕ, в частности в Украине.

Заявления ОБСЕ по Украине – о чем сообщалось ранее: