В МИД Украины отреагировали на назначение новой главы ОБСЕ

Линде возглавила ОБСЕ на один год сегодня, 1 января.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в первый день 2021 года поздравил свою шведскую коллегу Анн Линде со вступлением в должность председателя ОБСЕ. Он ждет встречи с Линде в столице Украины. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Поздравляю Анн Линде с началом председательства Швеции в ОБСЕ. С нетерпением жду встречи с вами в Киеве и обсуждения совместных усилий по дальнейшей защите порядка европейской безопасности", - написал Кулеба.
Линде возглавила ОБСЕ на один год сегодня, 1 января. В повестке дня в начале 2021 года будут вопросы урегулирования конфликтов и кризисов в странах зоны ОБСЕ, в частности в Украине.
Заявления ОБСЕ по Украине – о чем сообщалось ранее:
- Противозаконная выдача Россией своих паспортов на захваченном российско-террористическими войсками Донбассе фактически блокирует выполнение Минских соглашений, в рамках которых регион должен вернуться под политический и правовой контроль Украины, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
- В зоне ООС на Донбассе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали продление траншей на линии соприкосновения.
Автор: Екатерина Трохимчук