Зеленский сравнил освобождение Донбасса с деоккупацией Киева от нацистов

Украина освободит Донбасс, как Киев был освобожден в 1943 году от нацистов - Зеленский / president.gov.ua

Украина сможет освободить оккупированный Донбасс так же, как был освобожден Киев в 1943 году от нацистских захватчиков. Это произойдет благодаря боевому духу украинских военных.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе своей поездки на места дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне ООС, сообщает пресс-служба главы государства.

Он напомнил, что Киев 77 лет назад был освобожден от нацистов. Гарант выразил уверенность в деоккупации украинской территории и сегодня.

"Вы защищаете интересы нашей страны, наш суверенитет и территориальную целостность... Я уверен: благодаря стойкости наших героев это обязательно произойдет с временно оккупированным Донбассом. Благодарю вас за службу. Берегите себя, наши семьи и в целом Украину", - подчеркнул Зеленский.Читайте такжеУ Путина нагло ответили на требование Украины прекратить раздачу паспортов РФ на Донбассе

Справка

Киев освободили от нацистских захватчиков 6 ноября 1943 года. Такие события произошли в результате Киевской наступательной операции, которая длилась с 3 по 13 ноября 1943 года в рамках Битвы за Днепр, ставшей одной из самых крупных и кровопролитных военных операций в истории мировых войн.

В военной кампании были задействованы до 4 миллионов человек с двух сторон. Более двух миллионов человек погибло.

Советские войска понесли большие потери, так как по негласному приказу Иосифа Сталина столицу Украины Киев планировали взять к годовщине Октябрьской революции.

Оккупация Киева Гитлером длилась с 19 сентября 1941 года по 6 ноября 1943 года. В общей сложности – 778 дней.

Агрессия России на Донбассе В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины. В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Конфликт на Донбассе