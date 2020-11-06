Зеленский сравнил освобождение Донбасса с деоккупацией Киева от нацистов

Зеленский поблагодарил украинских военных за защиту территориальной целостности и суверенитета Украины.
Украина сможет освободить оккупированный Донбасс так же, как был освобожден Киев в 1943 году от нацистских захватчиков. Это произойдет благодаря боевому духу украинских военных.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе своей поездки на места дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне ООС, сообщает пресс-служба главы государства.
Он напомнил, что Киев 77 лет назад был освобожден от нацистов. Гарант выразил уверенность в деоккупации украинской территории и сегодня.
"Вы защищаете интересы нашей страны, наш суверенитет и территориальную целостность... Я уверен: благодаря стойкости наших героев это обязательно произойдет с временно оккупированным Донбассом. Благодарю вас за службу. Берегите себя, наши семьи и в целом Украину", - подчеркнул Зеленский.Читайте такжеУ Путина нагло ответили на требование Украины прекратить раздачу паспортов РФ на Донбассе
Справка
Киев освободили от нацистских захватчиков 6 ноября 1943 года. Такие события произошли в результате Киевской наступательной операции, которая длилась с 3 по 13 ноября 1943 года в рамках Битвы за Днепр, ставшей одной из самых крупных и кровопролитных военных операций в истории мировых войн.
В военной кампании были задействованы до 4 миллионов человек с двух сторон. Более двух миллионов человек погибло.
Советские войска понесли большие потери, так как по негласному приказу Иосифа Сталина столицу Украины Киев планировали взять к годовщине Октябрьской революции.
Оккупация Киева Гитлером длилась с 19 сентября 1941 года по 6 ноября 1943 года. В общей сложности – 778 дней.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.
Конфликт на Донбассе
- Глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук 3 ноября рассказал о плане Украины по деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Инициатива предполагает вывод российских войск из зоны конфликта, передачу украинско-российской границы под контроль Украины и проведение выборов.
- Кравчук утверждает, что в случае реализации плана действий по Донбассу, в отдельных районах региона можно будет провести выборы уже в марте 2021 года.
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что такой сценарий урегулирования конфликта противоречит Минским соглашениям.
- Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович не исключил, что договоренности по Донбассу могут быть сорваны и высказал мнение, согласно которому по приказу Путина российские войска могут быть выведены из ОРДЛО за неделю.