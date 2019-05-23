Варенье из розы: как сварить обалденное полезное варенье

Варенье из чайной розы можно приготовить, использовав только пять ингредиентов.
Варенье — это традиционный десерт украинцев, который чаще всего готовится из фруктов и ягод.
В варенье есть три главных ингредиента — сахар, фрукты/овощи и вода.
Иногда готовят и необычное варенье, самым популярным из них является варенье из розы, поскольку оно не только вкусное, но и полезное.
Главред решил объяснить, как сварить обалденное варенье из лепестков чайной розы, и рассказать о его пользе для здоровья.
Варенье из розы, рецепт
Ингредиенты:
- 500 граммов лепестков чайных роз;
- 3 литра воды;
- 3 килограмма сахара;
- Сок 1 лимона;
- 1 чайная ложка лимонной кислоты.
Как сварить варенье из лепестков чайной розы
Промойте бутоны чайных роз и оставьте, чтобы они высохли. Потом удалите плодоножки, отрежьте нижнюю часть бутона, разрежьте лепестки напополам и положите в миску. После этого залейте лепестки водой, поставьте на огонь, доведите до кипения и варите 5 минут.
С помощью шумовки достаньте из миски лепестки роз, а в отвар добавьте сахар и все перемешайте. Потом влейте в отвар лимонный сок, положите сам лимон, из которого он был выжат, все перемешайте, доведите до кипения и варите 5 минут, снимая пену.
Читайте такжеКак приготовить творожную запеканку классическую и ажурную: простые рецептыВсыпьте лимонную кислоту, снова положите в миску отваренные лепестки чайной розы и все перемешайте. После этого доведите варенье из лепестков розы до кипения и варите на протяжении 20 минут. Готовое варенье отправьте в банки.
Варенье из розы, польза
Варенье из лепестков розы считается полезным, поскольку в лепестках есть витамины группы В, витамин К, каротин, витамин С и РР. Также лепестки роз содержат много микроэлементов, в частности, йод, калий, магний, железо, селен и кальций. При приготовлении варенья лепестки роз теряют часть полезных веществ.
Читайте такжеНежное песочное печенье: как приготовить печенье с вареньем или орехамиВ лепестках роз есть эфирное масло, антоцианы и флавоноиды. Розовое эфирное масло — противовоспалительное и антибактериальное средство, антоцианы убивают бактерии и помогая иммунитету защищаться от инфекций, а флавоноиды — это крупнейший класс растительных полифенолов.
Полифенолы — компоненты растительных продуктов, которые выступают в роли мощных антиоксидантов.
Варенье из чайной розы считается народным средством от стоматита — при стоматите десна несколько раз в день рекомендуют смазывать этим лакомством.