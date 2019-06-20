Густое и с целыми ягодами: как варить вкуснейшее варенье из клубники

Клубничное варенье можно приготовить, использовав два-три ингредиента.
Клубнику можно не только подавать целой в качестве десерта, но и заготавливать на зиму, сварив варенье.
Главред решил разобраться, как делать густое клубничное варенье с целыми ягодами, и собрал вкуснейшие рецепты.
Вкуснейшее клубничное варенье, рецепт
Ингредиенты:
- 1,5 кг мелкой клубники;
- 1,5 кг сахара.
Как варить клубничное варенье с целыми ягодами
Разделите клубнику на 3-4 части, высыпьте по очереди части клубники в емкость с толстым дном и засыпьте сахаром. Вся клубника должна быть засыпана сахаром, а емкость должна быть заполнена не более чем на 2/3 объема. Накройте емкость крышкой и оставьте на 12 часов, чтобы клубника выделила сок.
Когда в емкости из сока и сахара образуется сироп, аккуратно все перемешайте. Потом отделите ягоды с помощью шумовки от сока. Поставьте кастрюлю с соком на средний огонь и, помешивая, доведите жидкость до кипения. Когда сахар полностью растворится, сделайте маленький огонь и уварите сироп на 1/4 часть (около 20 минут).
Читайте такжеВаренье из розы: как сварить обалденное полезное вареньеСнимите сироп с огня, отправьте в него ягоды, накройте крышкой и оставьте на 12 часов. После этого снова вытащите клубнику из сиропа, уварите жидкость на 1/4 часть и положите ягоды в емкость.
Потом снова оставьте клубнику в сиропе на 12 часов. Позже снова уварите сироп, добавьте в емкость ягоды и варите вместе с сиропом на среднем огне на протяжении 5 минут. После варки вкусное варенье клубничное считается готовым, и его можно отправлять в банки.
Как пошагово готовится варенье из клубники густое и с целыми ягодами, фото
Густое клубничное варенье пятиминутка, рецепт
Ингредиенты:
- 2 кг клубники;
- 2 кг сахара.
Как варить клубничное варенье с целыми ягодами
Высыпьте клубнику в емкость с толстым дном, засыпьте сахаром и поставьте в холодильник на 2-4 часа, чтобы ягоды дали сок. Потом поставьте емкость на плиту, доведите ингредиенты на варенье клубничное до кипения на медленном огне и варите 5 минут.
При варке аккуратно все перемешивайте, чтобы не повредить ягоды, и убирайте пену. Дайте варенью остыть, а потом снова варите 5 минут. Разлейте варенье из клубники по банкам.
Как пошагово готовится клубничное варенье пятиминутка густое и с целыми ягодами, фото
Вкусное клубничное варенье в мультиварке, рецепт
Ингредиенты:
- 1 кг клубники;
- 1 кг 200 г сахара;
- Сок половины лимона.
Как варить клубничное варенье с целыми ягодами в мультиварке
Разделите клубнику на несколько частей, выложите по очереди в чашу мультиварки, каждую часть засыпьте сахаром и оставьте ингредиенты на 2-3 часа при комнатной температуре. Потом все аккуратно перемешайте.
Выставьте на мультиварке температуру 100 градусов, время — 1 час и варите варенье из клубники, периодически аккуратно перемешивая.
Читайте такжеВкуснейшее варенье из шелковицы на зиму: простой рецептВ конце варки добавьте сок лимона, тщательно все перемешайте, снимите пену и отправьте варенье в банки.
Как пошагово готовится клубничное варенье в мультиварке, фото
Ранее Главред объяснил, как готовить клубничное варенье без варки ягод — понадобится 1 кг клубники, 1 кг сахара, 200 мл воды и 3 г лимонной кислоты. Варенье из клубники без варки нужно закрывать сразу после приготовления.