Густое и с целыми ягодами: как варить вкуснейшее варенье из клубники

Густое варенье клубничное просто варить / Скриншот видео с youtube.com

Клубнику можно не только подавать целой в качестве десерта, но и заготавливать на зиму, сварив варенье.

Главред решил разобраться, как делать густое клубничное варенье с целыми ягодами, и собрал вкуснейшие рецепты.

Вкуснейшее клубничное варенье, рецепт

Ингредиенты:

1,5 кг мелкой клубники;

1,5 кг сахара.

Как варить клубничное варенье с целыми ягодами

Разделите клубнику на 3-4 части, высыпьте по очереди части клубники в емкость с толстым дном и засыпьте сахаром. Вся клубника должна быть засыпана сахаром, а емкость должна быть заполнена не более чем на 2/3 объема. Накройте емкость крышкой и оставьте на 12 часов, чтобы клубника выделила сок.

Когда в емкости из сока и сахара образуется сироп, аккуратно все перемешайте. Потом отделите ягоды с помощью шумовки от сока. Поставьте кастрюлю с соком на средний огонь и, помешивая, доведите жидкость до кипения. Когда сахар полностью растворится, сделайте маленький огонь и уварите сироп на 1/4 часть (около 20 минут).

Читайте такжеВаренье из розы: как сварить обалденное полезное вареньеСнимите сироп с огня, отправьте в него ягоды, накройте крышкой и оставьте на 12 часов. После этого снова вытащите клубнику из сиропа, уварите жидкость на 1/4 часть и положите ягоды в емкость.

Потом снова оставьте клубнику в сиропе на 12 часов. Позже снова уварите сироп, добавьте в емкость ягоды и варите вместе с сиропом на среднем огне на протяжении 5 минут. После варки вкусное варенье клубничное считается готовым, и его можно отправлять в банки.

Как пошагово готовится варенье из клубники густое и с целыми ягодами, фото

Густое клубничное варенье пятиминутка, рецепт

Ингредиенты:

2 кг клубники;

2 кг сахара.

Как варить клубничное варенье с целыми ягодами

Высыпьте клубнику в емкость с толстым дном, засыпьте сахаром и поставьте в холодильник на 2-4 часа, чтобы ягоды дали сок. Потом поставьте емкость на плиту, доведите ингредиенты на варенье клубничное до кипения на медленном огне и варите 5 минут.

При варке аккуратно все перемешивайте, чтобы не повредить ягоды, и убирайте пену. Дайте варенью остыть, а потом снова варите 5 минут. Разлейте варенье из клубники по банкам.

Как пошагово готовится клубничное варенье пятиминутка густое и с целыми ягодами, фото

Вкусное клубничное варенье в мультиварке, рецепт

Ингредиенты:

1 кг клубники;

1 кг 200 г сахара;

Сок половины лимона.

Как варить клубничное варенье с целыми ягодами в мультиварке

Разделите клубнику на несколько частей, выложите по очереди в чашу мультиварки, каждую часть засыпьте сахаром и оставьте ингредиенты на 2-3 часа при комнатной температуре. Потом все аккуратно перемешайте.

Выставьте на мультиварке температуру 100 градусов, время — 1 час и варите варенье из клубники, периодически аккуратно перемешивая.

Читайте такжеВкуснейшее варенье из шелковицы на зиму: простой рецептВ конце варки добавьте сок лимона, тщательно все перемешайте, снимите пену и отправьте варенье в банки.

Как пошагово готовится клубничное варенье в мультиварке, фото

Ранее Главред объяснил, как готовить клубничное варенье без варки ягод — понадобится 1 кг клубники, 1 кг сахара, 200 мл воды и 3 г лимонной кислоты. Варенье из клубники без варки нужно закрывать сразу после приготовления.