Эти лепешки еще никто не готовил: восхитительный рецепт из 1 необычного ингредиента

Осень - время вкусных и сытных блюд. Сегодня расскажем вам необычный рецепт лепешек из тыквы. Изумительный рецепт, который понравится каждому.
Вы точно полюбите их, поскольку вкус таких лепешек просто невероятный.
В тыкве столько полезных веществ, что такие хачапури станут очень полезными для вашей семьи.
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Хачапури из тыквы - рецепт
Вам понадобится:
- Тыква чищеная - 300 гр
- Твердый сыр - 150 гр
- Кефир - 160 мл
- Мука - 160 гр
- Разрыхлитель - 1 чайная ложка
- Соль
- Яйца - 2 шт крупные
- Масло для жарки (можно оливковое)
Тыкву почистить и натереть на крупной терке. Должно получиться 300 гр тыквы.
Натереть в тарелку твердый сыр.
Влить кефир комнатной температуры к тыкве.
Добавить 2 яйца, соль и перемешать.
Соединить муку и разрыхлитель, просеять и добавить сразу к тыкве.
Хорошо перемешать тесто на лепешки из тыквы.
В самом конце добавить 150 гр сыра и вновь перемешать тесто.
Влить 1 столовую ложку оливкового или растительного масла, перемешать.
Разогреть сковороду, смазать сливочным маслом.
Столовой ложкой распределить тесто из тыквы на лепешки и обжаривать с каждой стороны по 5-7 минут под крышкой.
Корочка должна быть золотистой.
Подавать лепешки из тыквы к столу теплыми.
Смотрите видео, как готовить лепешки из тыквы:
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