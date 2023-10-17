Эти лепешки еще никто не готовил: восхитительный рецепт из 1 необычного ингредиента

Простоя, вкусная и невероятная закуска - лепешки из тыквы. Самый легкий рецепт.

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Невозможно вкусная закуска из тыквы - рецепт / Коллаж Главред, фото goodfon

Осень - время вкусных и сытных блюд. Сегодня расскажем вам необычный рецепт лепешек из тыквы. Изумительный рецепт, который понравится каждому.

Вы точно полюбите их, поскольку вкус таких лепешек просто невероятный.

В тыкве столько полезных веществ, что такие хачапури станут очень полезными для вашей семьи.

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Хачапури из тыквы - рецепт

Вам понадобится:

Тыква чищеная - 300 гр

Твердый сыр - 150 гр

Кефир - 160 мл

Мука - 160 гр

Разрыхлитель - 1 чайная ложка

Соль

Яйца - 2 шт крупные

Масло для жарки (можно оливковое)

Тыкву почистить и натереть на крупной терке. Должно получиться 300 гр тыквы.

Натереть в тарелку твердый сыр.

Влить кефир комнатной температуры к тыкве.

Добавить 2 яйца, соль и перемешать.

Соединить муку и разрыхлитель, просеять и добавить сразу к тыкве.

Хорошо перемешать тесто на лепешки из тыквы.

В самом конце добавить 150 гр сыра и вновь перемешать тесто.

Влить 1 столовую ложку оливкового или растительного масла, перемешать.

Разогреть сковороду, смазать сливочным маслом.

Столовой ложкой распределить тесто из тыквы на лепешки и обжаривать с каждой стороны по 5-7 минут под крышкой.

Корочка должна быть золотистой.

Подавать лепешки из тыквы к столу теплыми.

Смотрите видео, как готовить лепешки из тыквы:

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