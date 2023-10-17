УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Эти лепешки еще никто не готовил: восхитительный рецепт из 1 необычного ингредиента

Мария Тупик
17 октября 2023, 17:22 обновлено 17 октября, 17:26
Простоя, вкусная и невероятная закуска - лепешки из тыквы. Самый легкий рецепт.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 5-7 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Невозможно вкусная закуска из тыквы - рецепт
Невозможно вкусная закуска из тыквы - рецепт / Коллаж Главред, фото goodfon

Осень - время вкусных и сытных блюд. Сегодня расскажем вам необычный рецепт лепешек из тыквы. Изумительный рецепт, который понравится каждому.

Вы точно полюбите их, поскольку вкус таких лепешек просто невероятный.

В тыкве столько полезных веществ, что такие хачапури станут очень полезными для вашей семьи.

Вам также может быть интересно: Шикарная закуска, которую стоит срочно приготовить: рецепт за 5 минут на Новый год 2024.

Хачапури из тыквы - рецепт

Вам понадобится:

  • Тыква чищеная - 300 гр
  • Твердый сыр - 150 гр
  • Кефир - 160 мл
  • Мука - 160 гр
  • Разрыхлитель - 1 чайная ложка
  • Соль
  • Яйца - 2 шт крупные
  • Масло для жарки (можно оливковое)

Тыкву почистить и натереть на крупной терке. Должно получиться 300 гр тыквы.

Натереть в тарелку твердый сыр.

Влить кефир комнатной температуры к тыкве.

Добавить 2 яйца, соль и перемешать.

Соединить муку и разрыхлитель, просеять и добавить сразу к тыкве.

Хорошо перемешать тесто на лепешки из тыквы.

В самом конце добавить 150 гр сыра и вновь перемешать тесто.

Влить 1 столовую ложку оливкового или растительного масла, перемешать.

Разогреть сковороду, смазать сливочным маслом.

Столовой ложкой распределить тесто из тыквы на лепешки и обжаривать с каждой стороны по 5-7 минут под крышкой.

Корочка должна быть золотистой.

Подавать лепешки из тыквы к столу теплыми.

Смотрите видео, как готовить лепешки из тыквы:

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
рецепт Тыква интересные новости
Реклама

Главное за день

Ракеты перебросили в Украину тайно: ВСУ впервые ударили ATACMS по россиянам – СМИ

Ракеты перебросили в Украину тайно: ВСУ впервые ударили ATACMS по россиянам – СМИ

17:22 Украина
Попали по самому ценному: в ОВА сообщили подробности ночного удара по Луганску

Попали по самому ценному: в ОВА сообщили подробности ночного удара по Луганску

17:11 Украина
Мощный удар на юге: ВСУ проломили оборону РФ и освободили новые территории

Мощный удар на юге: ВСУ проломили оборону РФ и освободили новые территории

16:53 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:22

Эти лепешки еще никто не готовил: восхитительный рецепт из 1 необычного ингредиента

17:22

Ракеты перебросили в Украину тайно: ВСУ впервые ударили ATACMS по россиянам – СМИ

17:11

Попали по самому ценному: в ОВА сообщили подробности ночного удара по Луганску

16:53

Мощный удар на юге: ВСУ проломили оборону РФ и освободили новые территории

16:42

"А вот это БК уже пошел!": появилось видео мощнейшего удара по аэродрому в БердянскеВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:38

"Новые критерии": более 140 тысяч переселенцев лишили выплат

16:16

Лучшие даты для свадьбы в 2024 году - идеальные дни, чтобы пойти под венец

16:02

Получится лучше, чем в кофейне: как правильно варить кофе в турке

15:53

22-летняя "разлучница" Тарасова прокомментировала роман с Константином Меладзе

Реклама
15:52

Россияне начинают отходить: ВСУ закрепляются на новых рубежах под Бахмутом

15:50

Дурацкое имя пса едва не разрушило личную жизнь: девушка поделилась сердечной драмой

15:45

До последнего вздоха защищал страну: в боях под Андреевкой погиб 26-летний воин

15:34

Приезд Путина в Китай: встреча с Си и новые унижения ОрбанаВидео

15:31

Что будет, если 19 октября открывать окна и двери: важные приметы и запреты

15:23

"Любил я вас": Потап отреагировал на смерть Сивохо

15:14

"Есть результаты": Зеленский созвал командующих на заседание Ставки

15:09

Вы все это время готовили макароны не правильно: эксперты рассказали об ошибках

14:53

"Это ключевой вопрос": эксперт назвал главное условие перелома в войне в УкраинеВидео

14:48

"Это невероятно": эксперт раскрыл колоссальные потери врага под Авдеевкой

14:48

"Резкий скачок потребления": в "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом

Реклама
14:44

Подразделение ВСУ на восточном направлении получило внедорожник от Favbet Foundation

13:52

Что будет, если съесть сырое мясо: что происходит с оганизмом человека

13:51

Отказ Зеленскому в визите в Израиль: посол прокомментировал информацию СМИ

13:38

Вертолеты РФ взорвали вместе с оккупантами: детали ударов по аэродромам врага

13:23

Женщина вырастила кабачки дома зимой — теперь она делает так каждый годВидео

13:17

Мисс Украина Вселенная откровенно показала себя в максимальном весе

13:13

Оккупанты потеряли контроль: Билецкий сообщил об успехе в районе Бахмута

13:02

Неужели женился: Клопотенко заинтриговал фанатов фото возле ЗАГСа

12:51

"Ты - ничто": нетрезвая Волочкова "наехала" на Джигурду из-за секс-скандала

12:50

Россия отзывает ратификацию соглашения о запрете ядерных испытаний

12:18

Сразу пошел к нам: Инна Мирошниченко показала первые минуты встречи с приемным сыном

12:11

Украинцам три раза пересчитают пенсии: кому и когда готовить карманы под деньги

12:09

Лунный день 18 октября 2023: бизнес пойдет в гору, но в отношениях ждите измену

12:03

Люди все еще под завалами: Россия нанесла удар по общежитию в центре СлавянскаФото

11:44

"В 37 - ты огонь": бывшая Остапчука показала, как выглядит ее тело без спорта

11:31

Первая поездка диктатора за пределы бывшего СССР за год: Путин прилетел в Китай

11:29

Шикарная закуска, которую стоит срочно приготовить: рецепт за 5 минут на Новый год 2024Видео

11:21

Массированный удар по аэродромам: в Воздушных силах раскрыли цель операции

11:20

"Дьявол их запутал": Охлобыстин выдал мракобесие насчет уехавших из РФ артистов

10:59

Россияне усиленно штурмуют район Марьинки: ВСУ мощно отвечают оккупантам

Реклама
10:58

Китайский гороскоп на завтра 18 октября 2023: Крысе - неприятности, Тигру - деньги взаймы

10:46

Гороскоп Таро на ноябрь 2023: Ракам - давление, Львам - финансы, Девам - новый этапВидео

10:43

Крупное наступление: британская разведка оценила шансы РФ захватить Авдеевку

10:39

Как утеплить окна на зиму: мужчина показал гениальный трюк с пузырчатой пленкойВидео

10:00

Сергей Сивохо умер

09:59

"ВСУ дошли до железной дороги": военный эксперт раскрыл о ситуации под Бахмутом

09:53

В Украине резко поменялись цены на важные для всех хозяек продукты: что случилось

09:48

Нежный и сливочный: готовим суп с плавленым сыром и курицей менее чем за час

09:36

ВСУ достигли частичного успеха западнее Вербового - Генштаб

09:31

Церковный праздник 18 октября: что нельзя делать на апостола и евангелиста Луку

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять