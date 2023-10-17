Шикарная закуска, которую стоит срочно приготовить: рецепт за 5 минут на Новый год 2024

Готовимся к Новому году 2024. Изумительная закуска на праздник из лаваша. Очень простой рецепт.

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Шикарная закуска из лаваша на Новый год 2024 рецепт / Коллаж Главред, фото скриншот с youtube

Рецептов из лаваша существует очень много, но такие трубочки просто настоящее наслаждение. Все ваши близкие будут в полном восторге от такой закуски и будут просить приготовить еще.

Когда все ингредиенты будут готовы, вам потребуется всего 5 минут времени для приготовления закуски из лаваша.

Такие трубочки прекрасно подойдут для новогоднего стола.

​Оригинальная закуска на Новый год 2024 - рецепт

Вам понадобится:

Лаваш круглый - 5 листов

Яйцо - 1 шт

Морковка отварная - 1 шт

Яйца отварные - 3 шт

Плавленый сыр - 2 шт

Чеснок - по вкусу

Майонез

Соль, перец

Кунжут

Укроп

Лаваш обязательно покупайте круглый, чтобы можно было сделать красивые трубочки. Если лаваш купили обычный, то кухонными ножницами стоит вырезать круг.

Смотрите видео, как правильно сделать конусы из лаваша:

Как сделать конусы из лаваша рецепт / скриншот с видео

Свернуть лаваш в трубочку, как на видео, 1 яйца взбить вилкой, смазать лаваш, посыпать немного кунжутом.

Духовку разогреть до 200 градусов и подсушить трубочки из лаваша до румяной корочки.

Трубочки из лаваша рецепт / скриншот с youtube

Яйца, морковку отварить до готовности. Почистить и натереть на крупной терке.

Далее натереть 2 плавленых сырка, соединить начинку, добавить по вкусу чеснок и майонез, соль, перец.

Начинить наши конусы из лаваша.

Мелко порубить зелень и украсить лаваш укропом.

Смотрите видео, как готовить закуску из лаваша на Новый год 2024 с другой начинкой:

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