Шикарная закуска, которую стоит срочно приготовить: рецепт за 5 минут на Новый год 2024

Рецептов из лаваша существует очень много, но такие трубочки просто настоящее наслаждение. Все ваши близкие будут в полном восторге от такой закуски и будут просить приготовить еще.
Когда все ингредиенты будут готовы, вам потребуется всего 5 минут времени для приготовления закуски из лаваша.
Такие трубочки прекрасно подойдут для новогоднего стола.
Оригинальная закуска на Новый год 2024 - рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш круглый - 5 листов
- Яйцо - 1 шт
- Морковка отварная - 1 шт
- Яйца отварные - 3 шт
- Плавленый сыр - 2 шт
- Чеснок - по вкусу
- Майонез
- Соль, перец
- Кунжут
- Укроп
Лаваш обязательно покупайте круглый, чтобы можно было сделать красивые трубочки. Если лаваш купили обычный, то кухонными ножницами стоит вырезать круг.
Смотрите видео, как правильно сделать конусы из лаваша:
Свернуть лаваш в трубочку, как на видео, 1 яйца взбить вилкой, смазать лаваш, посыпать немного кунжутом.
Духовку разогреть до 200 градусов и подсушить трубочки из лаваша до румяной корочки.
Яйца, морковку отварить до готовности. Почистить и натереть на крупной терке.
Далее натереть 2 плавленых сырка, соединить начинку, добавить по вкусу чеснок и майонез, соль, перец.
Начинить наши конусы из лаваша.
Мелко порубить зелень и украсить лаваш укропом.
Смотрите видео, как готовить закуску из лаваша на Новый год 2024 с другой начинкой:
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