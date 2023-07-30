Салат Дружба из 90-х: рецепт, который обожали все в СССР

Готовим вкусный и невероятно просто салат из 90-х годов, который очень понравится каждому.
Простые ингредиенты, которые можно было всегда найти в СССР. Рецепт салата с говядиной готовить 15 минут, но наслаждение получат все.
Блюда 90-х годов - рецепт салата с маринованными огурцами
Вам понадобится:
- Говядина - 300 гр
- Маринованные огурцы - 3 шт
- Лук - 1 шт
- Морковка - 1 шт
- Чеснок - по вкусу
- Майонез
- Зелень
- Соль, перец
Лук почистить, порезать и обжарить на сковороде до золотистого цвета.
Морковку почистить и нашинковать на терке для моркови по-корейски.
Лук убрать в тарелочку, далее обжарить морковку.
Маринованные огурцы нарезать тонкой соломкой.
Отварную говядину предварительно отварить. Чтобы мясо было нежным и не жестким, остудить его нужно в бульоне. Говядину на салат порезать или руками разобрать на волокна.
Соединить лук, морковь, порезанные маринованные огурцы, и мясо говядины.
Если любите чеснок, то несколько зубчиков добавить в салат.
Посолить салат из 90-х годов, заправить майонезом.
Украсить салат зеленью и подавать к столу.
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