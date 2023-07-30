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Салат Дружба из 90-х: рецепт, который обожали все в СССР

Мария Тупик
30 июля 2023, 14:36 обновлено 30 июля, 14:41
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Невероятно вкусные блюда из 90-х годов, которые актуальны и сейчас. Салат Дружба из СССР рецепт.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Салат из 90-х голов рецепт
Салат из 90-х годов рецепт / Коллаж Главред, фото скриншот youtube

Готовим вкусный и невероятно просто салат из 90-х годов, который очень понравится каждому.

Простые ингредиенты, которые можно было всегда найти в СССР. Рецепт салата с говядиной готовить 15 минут, но наслаждение получат все.

Блюда 90-х годов - рецепт салата с маринованными огурцами

Вам понадобится:

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  • Говядина - 300 гр
  • Маринованные огурцы - 3 шт
  • Лук - 1 шт
  • Морковка - 1 шт
  • Чеснок - по вкусу
  • Майонез
  • Зелень
  • Соль, перец

Лук почистить, порезать и обжарить на сковороде до золотистого цвета.

Морковку почистить и нашинковать на терке для моркови по-корейски.

Лук убрать в тарелочку, далее обжарить морковку.

Маринованные огурцы нарезать тонкой соломкой.

Отварную говядину предварительно отварить. Чтобы мясо было нежным и не жестким, остудить его нужно в бульоне. Говядину на салат порезать или руками разобрать на волокна.

Соединить лук, морковь, порезанные маринованные огурцы, и мясо говядины.

Если любите чеснок, то несколько зубчиков добавить в салат.

Посолить салат из 90-х годов, заправить майонезом.

Украсить салат зеленью и подавать к столу.

Блюда из 90-х голов рецепт
Блюда из 90-х годов рецепт / скриншот youtube

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