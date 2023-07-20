Салат-закуска "Минутка восхищения": рецепт за 5 минут, от которого устоять невозможно

Готовим вкусный крабовый салат и самых простых и доступных продуктов. Этот рецепт салат из крабовых палочек настоящее объедение.
Крабовый салат с добавлением сливочного сыра подойдет на каждый день и точно украсит ваш праздничный стол.
Как готовить крабовый салат с начинкой - рецепт
Вам понадобится:
- Крабовые палочки - 1 упаковка
- Яйца - 3 шт
- Плавленый сырок - 2 шт
- Кукуруза - 70 гр
- Легкий майонез или соус для салатов - 2 столовых ложки
Крабовые палочки почистить и порезать тоненькой соломкой.
Салат выкладываем сразу на красивое блюдо.
Сделать небольшую сеточку из майонеза на блюде и выложить тонким шаром крабовые палочки.
Почистить и мелко натереть на терке отварные яйца и плавленный сыр. Хорошо подходит сливочный сыр.
Выложить яйцо на крабовые палочки, добавить немного майонеза, и смазать салат, далее добавляем сыр.
Из консервированной кукурузы слить всю жидкость и аккуратно украсить крабовый салат.
Все оценят такой салат и будут просить еще.
Смотрите видео, как готовить крабовый салат с плавленым сырком - рецепт:
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