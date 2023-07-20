Салат-закуска "Минутка восхищения": рецепт за 5 минут, от которого устоять невозможно

Самый вкусный салат из крабовых палочек с плавленым сыром. Рецепт закуски очень простой.

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Самый вкусный крабовый салат рецепт / Коллаж Главред, фото скриншот с youtube

Готовим вкусный крабовый салат и самых простых и доступных продуктов. Этот рецепт салат из крабовых палочек настоящее объедение.

Крабовый салат с добавлением сливочного сыра подойдет на каждый день и точно украсит ваш праздничный стол.

Как готовить крабовый салат с начинкой - рецепт

Вам понадобится:

Крабовые палочки - 1 упаковка

Яйца - 3 шт

Плавленый сырок - 2 шт

Кукуруза - 70 гр

Легкий майонез или соус для салатов - 2 столовых ложки

Крабовые палочки почистить и порезать тоненькой соломкой.

Салат выкладываем сразу на красивое блюдо.

Сделать небольшую сеточку из майонеза на блюде и выложить тонким шаром крабовые палочки.

Почистить и мелко натереть на терке отварные яйца и плавленный сыр. Хорошо подходит сливочный сыр.

Выложить яйцо на крабовые палочки, добавить немного майонеза, и смазать салат, далее добавляем сыр.

Из консервированной кукурузы слить всю жидкость и аккуратно украсить крабовый салат.

Все оценят такой салат и будут просить еще.

Смотрите видео, как готовить крабовый салат с плавленым сырком - рецепт:

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