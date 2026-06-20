Дрова для госучреждений по 'схеме': раскрыта афера на 1,2 млн грн

Кратко:
- В Тернопольской области раскрыли схему по поставке древесины
- Девяти участникам группы сообщили о подозрении
- Ущерб по четырем договорам составил 1,2 млн грн
В Тернопольской области раскрыли группу лиц, подозреваемых в присвоении бюджетных средств при поставках древесины государственным учреждениям. Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.
Отмечается, что подозреваемые организовали мошенническую схему по завладению бюджетными средствами при поставках твердотопливной древесины в учебные заведения и органы местного самоуправления.
"Правоохранители одновременно провели 50 санкционированных обысков и следственных действий на территории 12 областей Украины. Девяти лицам сообщено о подозрении, восемь фигурантов задержаны в порядке ст. 615 УПК Украины", — говорится в сообщении.
По данным следствия, организаторы схемы — двое жителей Днепропетровской области. К противоправной деятельности они привлекли еще семерых человек. Между участниками были четко распределены роли: участие в публичных закупках, подготовка договоров и товарно-транспортных накладных, организация логистики древесины.
"Для участия в публичных закупках участники группы использовали подконтрольных физических лиц-предпринимателей и заключали через них договоры с государственными учреждениями на поставку твердотопливной древесины. В дальнейшем лесопродукцию доставляли заказчикам в меньших объемах, чем было указано в товарно-транспортных накладных, при этом получали оплату за полный объем товара", — добавили в полиции.
Правоохранители установили, что только по четырем договорам, заключенным в период с января по апрель 2026 года с государственными учреждениями на территории Тернопольской области, ущерб составляет около 1,2 млн грн.
По результатам следственных действий всем девяти участникам преступной группы сообщено о подозрении по ч. ч. 4, 5 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах и в условиях военного положения).
"В соответствии со ст. 615 УПК Украины задержаны восемь фигурантов. Решается вопрос об избрании им меры пресечения — содержание под стражей. За содеянное им грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества", — подытожили правоохранители.
Последние новости Тернополя
Как сообщал Главред, в Тернополе 18 июня вооруженный мужчина забаррикадировался в квартире и удерживал там женщину. Мужчина отказался открывать входную дверь и вел себя агрессивно. Его удалось задержать.
В Тернопольской области правоохранители ликвидировали преступную группу, участники которой за 17 тысяч долларов обещали оформить фиктивную группу инвалидности, чтобы военнообязанные мужчины могли легально выехать из Украины.
Также в Тернопольской области псевдоволонтера подозревают в мошенническом вымогательстве четырех тысяч долларов у матери пропавшего без вести военнослужащего на лечение ее сына.
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Об источнике: полиция Тернопольской области
Главное управление Национальной полиции Украины в Тернопольской области — территориальный орган исполнительной власти в Тернопольской области, входит в систему Министерства внутренних дел Украины. Подчиняется Национальной полиции Украины. Основными задачами ведомства являются обеспечение безопасности, прав и свобод граждан, пресечение и раскрытие преступлений, охрана общественного порядка, пишет Википедия.
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