Почему нельзя мыть пол в праздник 21 июня: строгие приметы

Что можно делать 21 июня. Приметы и запреты, которые уберегут от беды и потери счастья.

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Что нельзя делать 21 июня / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день гремит гром

Что нужно сделать с водой в этот день

Почему нельзя мыть пол 21 июня

21 июня церковь почитает память святого мученика Юлиана Тарсийского. Как сообщает Главред, он родился в богатой и знатной семье. Его отец был язычником, а мама христианкой. После смерти мужа женщина переселилась в Тарс, где ростила сына в христианской вере и благочестии. Там Юлиан был крещен.

С юных лет он отличался глубоким благочестием. Когда ему было 18 лет, Римскую империю охватили массовые преследования на христиан. Юлиана арестовали за веру. Его долго пытали, но он продолжал исповедовать. Он оставался спокойным и не терял внутреннюю духовную силу.

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Мать сопровождала сына в заключении, поддерживая его молитвой. За это она также подверглась пыткам и умерла вместе с сыном.

Что можно делать 21 июня

В этот день нужно помолиться. У святых стоит попросить благополучия и удачи.

В этот день нужно собрать липовый цвет. Считается, что она обладает целебными свойствами.

В этот день нужно умыться водой из колодца. Предки верили, что это оздоровит на весь год.

Что нельзя делать 21 июня

1. Нельзя 21 июня ссориться. Иначе это может обернуться длительной разлукой.

2. Нельзя 21 июня начинать новые дела. Считается, что тогда можно потерять удачу.

3. Нельзя 21 июня выносить мусор и мыть полы. Предки верили, что так можно потерять счастье и благополучие.

Приметы 21 июня

Если в этот день тепло, то лето будет жарким.

Если в этот день много росы, то в ближайшие дни будет тепло.

Если в этот день много паутины в воздухе, то будет сухо.

Если в этот день гремит гром, то будет длительная непогода.

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