Нападающего сборной Северной Ирландии поймали на онанизме прямо на улице

Гэвин Уайт / Sports Mole

Нападающего клуба 3-го английского дивизиона Оксфорд Юнайтед и сборной Северной Ирландии Гэвина Уайта поймали на неподобающем поведении.

В Сети опубликовали видео, на котором футболист запечатлен вместе со своим другом. При этом пьяные молодые люди ходят по улице, распевает песни и занимаются онанизмом, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что на скандальный инцидент уже отреагировали в клубе и в полиции. Оксфорд Юнайтед раскритиковал поведение 22-летнего Уайта и готовит для него наказание, а за нарушение общественного порядка Уайт может быть оштрафован на пять тысяч фунтов, ему также грозит тюрьма на срок до шести месяцев.

Кроме того, главный тренер Оксфорд Юнайтед дал Уайту положительную характеристику и заявил, что игрок раскаивается в совершенном поступке.

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