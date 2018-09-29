В Госдуме призвали рассказать в школах о вреде мастурбации

В России нарекают на интернет, как источник разврата / 123RF.com

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что на уроках полового воспитания российским школьникам необходимо рассказать о вреде мастурбации.

"Проблема объективная, она состоит в том, что созревание детей наступает достаточно рано, и дальше появляются большие "ножницы" между их половым созреванием и возможностью официально вступать в контакты межполовые", - заявил он в эфире радиостанции Говорит Москва.

По словам Онищенко, распространению онанизма способствует интернет, который "развращает по всем параметрам". Он считает, что бороться с этим обязаны образовательные учреждения и семья. По словам депутата, необходимо также работать с родителями, которые могут данное явление отследить.

"Если мы начнем этот разговор в нашей мусульманской республике, нас просто с вами не поймут, мягко говоря. Что касается крупных гиперурбанизированных регионов, Питер, например, где к этому вопросу достаточно фривольно относятся, тот тут этим можно заниматься", - сказал он.

Напомним, российский священник-блогер Святослав Шевченко потребовал запретить клип Светланы Лободы "Superstar" из-за пропаганды разврата и мастурбации.