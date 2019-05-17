Шевченко назвал состав сборной Украины на матчи отбора на Евро-2020

17 мая 2019, 18:23

Сборная Украины проведет в июне 2 матча.

Сборная Украины
Сборная Украины проведет в июне два матча

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил список игроков, вызванных для подготовки к отборочным матчам Евро-2020.

Отметим, что сборная Украины в ближайшее время проведет 2 матча: против Сербии (7-го июня) и Люксембурга (10-го июня).

Список игроков, вызванных в расположение сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Андрей Лунин (Леганес).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Богдан Бутко (все — Шахтер), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все — Динамо), Александр Караваев (Заря), Василий Кравец (Луго, Испания), Игорь Пластун (Гент, Бельгия), Эдуард Соболь (Яблонец, Чехия).

Читайте такжеСкандал с натурализацией Мораеса: в УЕФА вынесли вердикт

Полузащитники: Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все — Динамо), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все — Шахтер), Евгений Коноплянка (Шальке, Германия ), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед, Англия), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Роман Безус (Гент, Бельгия), Иван Петряк (Ференцварош, Венгрия), Марьян Швед (Селтик, Шотландия).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Кравец (Кайсериспор, Турция), Жуниор Мораес (Шахтер).

Напомним, 25 марта сборная Украины в матче отбора на Евро-2020 увезла из Люксембурга победу со счетом 1:2.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
состав сборная Украины Андрей Шевченко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

18:23
Шевченко назвал состав сборной Украины на матчи отбора на Евро-2020
17:59
Осужденный в Харькове за воровство директор завода получил политубежище в Испании
17:52
Главные новости 17 мая: конец коалиции, резонансные отставки и возврат РФ права голоса в Совете Европы Видео
17:42
Украине важно не пропустить крайний срок либерализации рынка электроэнергии - западные СМИ
17:22
Турчинов подал заявление об отставке
17:03
Путина не приглашали, Дуда не хочет: кто приедет на инаугурацию к Зеленскому
16:59
Порошенко дал гражданство Украины экс-депутату Госдумы России и сестре Сенцова
16:44
"Сделаю все": Зеленский пообещал украинцам "зеркальные" дороги Видео
16:29
Совет Европы вернул РФ право голоса
16:26
"Такого в Украине еще не было": стали известны подробности инаугурации Зеленского
16:03
Беларусь снова остановила прокачку нефти в направлении Украины
16:00
Турчинов тоже решил уйти в отставку
15:42
В "ДНР" заявили о том, что нашли организаторов ликвидации Захарченко
15:25
Климкин написал заявление об отставке
15:15
"Одна сплошная проблема": эксперт оценил риски разрушения Крымского моста
15:11
Две жены Доренко увиделись на его похоронах в Москве
14:53
В Нафтогазе раскритиковали анбандлинг по модели Гройсмана
14:43
Это уже не шутки: из-за сообщения о бомбе в Одессе сел самолет Киев-Египет
14:10
У Порошенко рассказали о возможности роспуска Рады и дали Зеленскому семь советов
14:06
Главарь "ДНР" сказал, что нужно для наступления мира на Донбассе
13:49
В Украине запускают 5G: что известно о новом стандарте связи
13:38
Киркоров может стать президентом Евровидения
13:21
Умерла герой мемов сердитая кошка Grumpy cat
13:20
У Зеленского отреагировали на развал коалиции в Раде
13:10
Порошенко и депутатам БПП могут запретить выезд из страны
12:59
"Квартирное" дело Аллерова: суд арестовал экс-командующего Нацгвардией
12:56
Синоптик спрогнозировала, где на выходных в Украине "будет июль"
12:49
В трусах и тапочках: бывшая невеста Кличко шокировала нелепым видом
12:41
Примет ли Филарет сделку дьявола? мнение
12:34
Затанцуй мое сердце в клочья: неоновая Миша Романова представила ретро-видео на песню Лунная Видео
12:24
Массовый исход из Банковой: стало известно, кого увольняют из АП
12:21
Оголенные тела и жаркие поцелуи: Maruv представила горячий клип на песню Mon Amour Видео
12:20
Украинцам, получившим паспорта России, грозит наказание от ЕС — журналист
12:04
Смерть Доренко: в Москве началась церемония прощания с телекиллером 90-х
12:02
Народный фронт заблокировал роспуск Рады: что делать Зеленскому мнение
11:36
"Пролетит и пару партий похоронит": социолог объяснил, почему Голосу Вакарчука светит фиаско на выборах
11:35
Главный свидетель в деле против Порошенко вернулся в Украину
11:32
Джон Лундвик Видео досье
11:14
Запретили Нимесил: из аптек срочно изымают партию популярного лекарства от боли
10:59
"Пытались сделать качественное селфи": на Запорожье в канале утонули подростки
10:58
Почему Запад решил отказаться от антироссийских санкций мнение
10:53
Официально: Парубий заявил о прекращении деятельности коалиции
10:43
В чем мать родила: Эмили Ратаковски выложила в Сеть свое самое голое фото
10:39
Кейт Миллер-Хайдке Видео досье
10:25
Аналитик спрогнозировал наличный курс доллара в Украине
10:15
Табу на роспуск Рады: Народный фронт вышел из коалиции
10:10
Украине придется еще долго и больно "отхаркивать" Порошенко мнение
10:08
Зеленое большинство: политолог объяснил, смогут ли депутаты договориться с Зеленским
09:55
Курс валют на 17 мая: доллар и евро "похудели"
09:41
Евровидение 2019: главные фавориты конкурса, песни Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять