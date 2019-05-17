Шевченко назвал состав сборной Украины на матчи отбора на Евро-2020

Сборная Украины проведет в июне два матча

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил список игроков, вызванных для подготовки к отборочным матчам Евро-2020.

Отметим, что сборная Украины в ближайшее время проведет 2 матча: против Сербии (7-го июня) и Люксембурга (10-го июня).

Список игроков, вызванных в расположение сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Андрей Лунин (Леганес).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Богдан Бутко (все — Шахтер), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все — Динамо), Александр Караваев (Заря), Василий Кравец (Луго, Испания), Игорь Пластун (Гент, Бельгия), Эдуард Соболь (Яблонец, Чехия).

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Полузащитники: Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все — Динамо), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все — Шахтер), Евгений Коноплянка (Шальке, Германия ), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед, Англия), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Роман Безус (Гент, Бельгия), Иван Петряк (Ференцварош, Венгрия), Марьян Швед (Селтик, Шотландия).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Кравец (Кайсериспор, Турция), Жуниор Мораес (Шахтер).

Напомним, 25 марта сборная Украины в матче отбора на Евро-2020 увезла из Люксембурга победу со счетом 1:2.