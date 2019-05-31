Наставника сборной Германии Йоахима Лева госпитализировали

Йоахим Лев слег в больницу / Reuters

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев попал в больницу из-за проблем со здоровьем, об этом сообщает Bild. Специалист был госпитализирован в связи с нарушением кровообращения, вызванным травмой, которую он получил на одной из тренировок.

Лева поместили в стационар больницы во Фрайбурге. Из-за проблем со здоровьем Лев пропустит ближайшие матчи сборной Германии в отборочном турнире чемпионата Европы-2020.

Напомним, что 8 июня Германия сыграет на выезде со сборной Беларуси, а 11 июня примет в Майнце Эстонию.

Йоахим Лев возглавляет сборную Германии с 2006 года. За 13 лет под его руководством национальная команда становилась чемпионом мира, серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата Европы, а также завоевывала бронзу ЧМ.

Напомним, что во время матчей Лев выделяется своим поведением и выходками.