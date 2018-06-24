Ел сопли и ковырялся в пупке. Тренер сборной Германии "отличился" отвратительным поступком: видео

Во время матча ЧМ-2018 против сборной Швеции главный тренер немцев Йоахим Лев отличился отвратительным поступком.

Наставник Бундестима принялся добывать сопли из своего носа, после чего сам же их и поглощал.

Такой поступок Лева не остался незамеченным операторами, после чего соответствующее видео было опубликовано в Сети.

Однако этим главный тренер немецкой сборной не ограничился.

Он также поковырялся у себя в пупке, после чего принялся вдыхать "ароматы".

Отметим, что в ранее Лев уже попадал в подобные ситуации.

В 2010 году он во время матча с Англией жевал сопли.

Кроме того, на Евро-2012 в матче с Украиной и он засунул руку в штаны, а после этого понюхал ее.

Но и это еще не все. После матча первого тура группового этапа чемпионата мира 2014-го года против Португалии, журналисты заметили, как Лев пожал руку Криштиану Роналду, перед этим поковырявшись в носу.

А матче Германии против Словакии в 1/8 Евро-2016 Лев почесал свою подмышку, после чего понюхал руку.

Напомним, в матче 2-го тура ЧМ-2018 Германия одержала волевую победу над Швецией.