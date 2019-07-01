Пропавшую швейцарскую футболистку ищут с помощью робота

Флориана Исмаили / Sport.de

В Италии на озере Комо продолжаются поиски футболистки сборной Швейцарии и Янг Бойз Флорианы Исмаили.

Сегодня, 1 июля, к поискам 24-летней спортсменки подключили специального робота, который будет исследовать дно водоема, сообщает Blick. Глубина озера в месте исчезновения девушки составляет около 100 метров. Есть сильные подводные течения.

Ранее стало известно, что Исмаили и ее подруга арендовали моторную лодку. Девушки отплыли от берега на 700 метров, бросили якорь и стали загорать. В какой-то момент футболистка прыгнула в воду, но так и не вынырнула на поверхность. На данный момент поиски пропавшей не принесли результата.