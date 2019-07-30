Экс-футболист Шахтера отправился в Китай

Фернандо уехал покорять Поднебесную / ФК Спартак

Московский Спартак и Бэйцзин Гоань согласовали условия перехода полузащитника Фернандо в китайский клуб. Контракт будет рассчитан на три года. Условия сделки не разглашаются.

27-летний бразилец выступал за красно-белых с лета 2016 года. За три года Фернандо провел в форме Спартака 98 матчей и забил 12 голов, больше половины из которых - ударами со штрафных.

Фернандо начал свою карьеру в бразильском Гремио откуда в 2013 году перешел в донецкий Шахтер. Всего за горняков хавбек провел 47 матчей и забил три гола. В 2015 году он перешел в итальянскую Сампдорию за 8 миллионов евро.

Напомним, что в ближайшее время игроком Спартака станет полузащитник дортмундской Боруссии Андре Шюррле. Немецкий футболист будет арендован с правом выкупа. 28-летний футболист прибудет в расположение московской команды в начале следующей недели