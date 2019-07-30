Шюррле подпишет контракт со Спартаком

Андре Шюррле станет игроком Спартака / campeones.ua

Полузащитник дортмундской Боруссии Андре Шюррле в ближайшее время пополнит состав московского Спартака. Как стало известно, немецкий футболист будет арендован с правом выкупа. Отметим, что Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

28-летний футболист прибудет в расположение московской команды в начале следующей недели, сообщает РБК-Спорт.

В приобретении игрока также был заинтересован московский Локомотив, который планировал арендовать футболиста.

Напомним, что контракт полузащитника с дортмундской Боруссией рассчитан до 30 июня 2021 года. Минувший сезон немец провел в аренде в английском Фулхэме, забив шесть голов в 25 встречах. В 2010-2017 годах выступал за сборную Германии. Чемпион мира 2014 года.

Напомним, что бывший футболист Спартака Денис Глушаков искал новый клуб через соцсети.