Ярмоленко отличился в очередном матче за "Боруссию", видео гола

В матче 14-го тура немецкой Бундеслиги против "Байера" вингер дортмундской "Боруссии" и сборной Украины Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе и отличился забитым голом.

На 74-й минуте встречи 28-летний украинец забил мяч с передачи Андре Шюррле и сравнял счет в поединке.

Отметим, что в 17 матчах за "шмелей" Ярмоленко уже отметился пятью голами и четырьмя ассистами.

Напомним, ранее сообщалось, что Ярмоленко вошел в пятерку лучших атакующих игроков Бундеслиги.