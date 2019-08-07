Швейцарская Прокуратура обвинила Беккенбауэра в мошенничестве

Франц Беккенбауэр / ax-sport.info

Легендарный немецкий футболист и чиновник Франц Беккенбауэр обвинен швейцарской Прокуратурой в мошенничестве, сообщает Sky Sports.

Беккенбауэр обвиняется в выплате бывшему чиновнику ФИФА Мохамеду бин Хаммаму 8,4 миллионов фунтов перед чемпионатом мира 2006 года. Летом 2002 года Беккенбауэр взял кредит в размере 10 миллионов швейцарских франков. Эта сумма была использована для финансирования различных платежей, осуществляемых через швейцарскую юридическую фирму в адрес катарской фирмы, которой владел Хаммам.

Также Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения в мошенничестве трем бывшим высокопоставленным немецких функционерам и бывшему чиновнику ФИФА в связи с теми же выплатами перед чемпионатом мира в 2006 году. Фамилии обвиняемых в интересах следствия не афишируются.

Если вина подозреваемых будет доказана, то кроме штрафа и уголовного наказания, все они будут пожизненно отстранены от любой футбольной деятельности.

Напомним, что ранее швейцарская Прокуратура возбуждала дело в отношении Беккенбауэра. В деле речь шла о масштабных денежных манипуляциях в период с 2002 по 2005 год.