Дело о коррупции в ФИФА. Следователи взялись за легендарного Беккенбауэра

1 сентября 2016, 16:54

В деле Беккенбауэра речь идет о масштабных денежных манипуляциях в период с 2002 по 2005 год.

Следователи взялись за легендарного Беккенбауэра

В Швейцарии правоохранители начали расследование в отношении легенды немецкого футбола и председателя организационного комитета Чемпионата мира по футболу 2016 в Германии Франца Беккенбауэра.

Об этом пишет издание Der Spiegel, сообщает РБК-Украина.

Как отмечается в публикации, швейцарские следователи подозревают Беккенбауэра в отмывании денег и злоупотреблении полномочиями при организации чемпионата мира по футболу в ФРГ в 2006 году.

Между тем, в деле фигурируют и другие подозреваемые. В целом, местная прокуратура подтвердила информацию издания вскоре после ее публикации, не уточнив при этом деталей.

По сведениям Der Spiegel, в так называемом деле Беккенбауэра речь идет о масштабных денежных манипуляциях в период с 2002 по 2005 год. В частности, с мая по июль 2002 года было совершено четыре транша на сумму 6 млн швейцарских франков (5,5 млн евро) с общего счета Беккенбауэра и его тогдашнего менеджера Роберта Швана на имя юридической фирмы в Швейцарию.

В итоге деньги якобы осели в холдинге KEMCO Scaffholding в Катаре, который приписывают бывшему скандальному функционеру ФИФА Мохаммеда бен Хаммама.

В августе 2002 года бывший глава Adidas Роберт Луис-Дрейфус перевел 10 млн франков (около 9,1 млн евро) на счет швейцарской юрфирмы, из который шесть млн ушли на счет Беккенбауэра, а оставшиеся четыре — на счет KEMCO.

В апреле 2005 года Немецкий футбольный союз (DFB) перевел 6,7 млн евро (около 10 млн франков с учетом процентов) Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) под предлогом оплаты организации культурной программы на ЧМ-2006 по футболу в Германии.

В свою очередь, ФИФА перевела указанные средства на банковский счет Луис-Дрейфуса. Что касается же других денег, осевших в KEMCO, то их судьба до сих пор неизвестна.

Как уточняет Der Spiegel, большинство причастных к делу Беккенбауэра заявляют, что выплаты были необходимы для получения от ФИФА дополнительных средств на покрытие организационных расходов ЧМ-2006 в размере 250 миллилонов франков (около 228 млн евро). Так как у организационного комитета мундиаля не было собственных средств, их одолжили у главы концерна Adidas и позже выплатили через Немецкий футбольный союз.

Между тем, тогдашний глава DFB Тео Цванцигер подчеркнул, что, по информации от немецкого футболиста Гюнтера Нетцера, на эти средства был совершен подкуп голосов азитаских представителей исполкома ФИФА для положительного решения о проведении чемпионата в Германии. С свою очередь, Нетцер все это отрицает.

Ранее так называемым делом Беккенбауэра занималась только прокуратура немецкого города Франкфурта в контексте уклонения от налогов ответственных лиц Немецкого футбольного союза. Как сообщается, в настоящее время судебный процесс в Швейцарии выводит данное громкое антикоррупционное дело на новый уровень. Судя по тому, что оно было открыто, деньги проходили через швейцарские банки. По выдвинутым обвинениям в этой стране могут привлечь к нескольким годам тюрьмы.

Пострадавшей стороной в деле Беккенбдауэра швейцарские следователи считают Немецкий футбольный союз: в итоге именно он заплатил 6,7 млн евро, следы которых теряются в сомнительных каналах. Немецкий адвокат Беккенбауэра не был доступен для комментариев.

Сам легендарный немецкий футболист дал комментарий Süddeutsche Zeitung в конце прошлого года по поводу данного дела, отрицая, что деньги были направлены на подкуп голосов, сказав лишь, что "вслепую подписывал, когда была нужна его подпись", не читая документы. "Я не совершил ничего противозаконного", — заверил Беккенбауэр.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-чиновники ФИФА в суде признались в коррупции.

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