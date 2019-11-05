Шахтер - Динамо Загреб: Коноплянка пропустит матч Лиги чемпионов

Коноплянка пропустит матч с Динамо Загреб / ФК Шахтер

Донецкий Шахтер взял на матч 4 тура группового этапа Лиги чемпионов против Динамо Загреб 20 футболистов.

Как сообщает Футбол 24. Евгений Коноплянка и Манор Соломон не полетят с командой в столицу Хорватии. Напомним, украинец получил травму в матче 1/8 финала Кубка Украины против Динамо, а израильтянин получил повреждение в игре 12 тура УПЛ с Карпатами.

Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин.

Защитники: Болбат, Додо, Кривцов, Хочолава, Бондарь, Матвиенко, Исмаили.

Полузащитники: Степаненко, Алан Патрик, Коваленко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Тайсон.

Нападающие: Дентиньо, Мораес, Сикан.

Напомним, в первом матче команды расписали результативную ничью 2:2. В поединке 4 тура букмекеры отдают предпочтение хорватам. Игра состоится 6 ноября в 22:00 по киевскому времени.