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"Не талант": Ибрагимович унизил Роналду

5 декабря 2019, 21:07

Экс-форвард Ювентуса, Интера и Милана Златан Ибрагимович высказался по поводу Криштиану Роналду.

Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович высказался о Роналду / МЛС

Златан Ибрагимович унизил Криштиану Роналду своим высказыванием. По словам шведа, есть только бразильский Роналдо.

"Найду ли я настоящего Роналдо в Италии? Нет, настоящий Роналдо - бразилец. Криштиану Роналду - не талант, это всего лишь плод усердной работы", - цитирует Ибрагимовича GQ.

Как заявил швед, переход в Ювентус не был для Роналду настоящим вызовом.

"Перейти в Ювентус для Роналду - вызов? Перейти в команду, которая выиграла Серию А семь лет подряд - вызов? Бред. Если бы он действительно искал новый вызов, то перешел бы в Юве, когда тот был в серии В", - добавил нападающий.

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Роналду выступает за Ювентус с лета 2018 года. Португалец успел выиграть с туринцами Серию А и дойти до 1/4 финала Лиги чемпионов, сенсационно уступив Аяксу.

Ибрагимович сейчас в шаге от возвращения в Милан, за который выступал с 2010 по 2012 годы, перейдя затем в ПСЖ. Также Ибра успел поиграть за таких гигантов, как Ювентус, Интер, Барселона и Манчестер Юнайтед. Помимо этого играл за Мальме, Аякс и Лос-Анджелес Гэлакси. Недавно приобрел часть акций Хаммарбю, чем разозлил фанатов родного Мальме.

Криштиану Роналду Ювентус Златан Ибрагимович Роналдо
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