Иуда, гнилая рыба и испорченная статуя - Ибрагимовичу не простили покупку части акций Хаммарбю

Фанаты Мальме не простили Ибрагимовичу покупку Хаммарбю / ФК Хаммарбю

Болельщики Мальме болезненно отреагировали на новость о том, что Златан Ибрагимович стал одним из акционеров стокгольмского Хаммарбю.

На дверях дома нападающего фанаты написали "Иуда" и забросали тухлой рыбой. Также они подожгли файеры под статуей Златана. Ранее на статую надевали мусорный пакет и сиденье для унитаза. Фанат, который надел это самое сиденье, назвал Ибру "куском дерьма".

"Я думаю, что он кусок дерьма, если честно. Недавно он говорил все эти глупости, с которыми я не согласен, но я все равно его поддерживал. Сейчас он отплатил нам тем, что купил долю в Хаммарбю. Это большое предательство. Обычно он говорит, что не нужно забывать о том, откуда ты вышел, но, очевидно, сейчас он забыл об этом", - заявил болельщик.

Дело в том, что Мальме и Хаммарбю являются принципиальными соперниками в Швеции.

Ибрагимович является воспитанником Мальме и выступал за основную команду с 1999 по 2001 год, после чего перешел в амстердамский Аякс. Позже в его карьере были Ювентус, Интер, Барселона, Милан, ПСЖ, Манчестер Юнайтед и Лос-Анджелес Гэлакси. Сейчас футболист близок к возвращению в Милан, который готов заплатить 6 млн евро за полтора года.

Напомним, сегодня, 28 ноября, состоится матч 5 тура группового этапа Лиги Европы Мальме - Динамо. Начало в 22:00.