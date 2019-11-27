Ибрагимович стал совладельцем шведского клуба

Златан Ибрагимович стал совладельцем Хаммарбю / ФК Хаммарбю

Ибрагимович стал совладельцем Хаммарбю, сообщает официальный сайт клуба.

Швед выкупил половину акций у компании AEG, являющейся владельцем Лос-Анджелес Гэлакси, за который форвард выступал на протяжении двух лет, и теперь владеет примерно четвертью клуба из Стокгольма.

Ранее Златан Ибрагимович в своем Инстаграм выложил видео с футболкой Хаммарбю и его фамилией на спине, и многие подумали, что он переходит в эту команду.

Сам Златан является воспитанником Мальме, которое завтра сыграет с киевским Динамо в 5 туре группового этапа Лиги Европы. В течение своей карьеры Ибрагимович успел поиграть за Аякс, Ювентус, Интер, Барселону, Милан, ПСЖ, Манчестер Юнайтед и Лос-Анджелес Гэлакси.

В сезоне-2019 Хаммарбю занял 3 строчку в чемпионате Швеции, пробившись в квалификацию Лиги Европы.