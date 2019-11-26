Ибрагимович снова заинтриговал своим будущим

Златан Ибрагимович снова заинтриговал болельщиков / МЛС

Златан Ибрагимович добавил интриги касательно своего будущего.

Пока СМИ связывают шведа с возвращением в Милан, он в своем Инстаграм опубликовал видео, на котором появляется футболка Хаммарбю, а сзади красуется надпись "Ibrahimovic". Таким образом, Златан намекнул на свое возвращение в Швецию.

Ибрагимович является воспитанником Мальме и провел в основной команде 2,5 года, перейдя за тем в амстердамский Аякс. В течение карьеры успел поиграть за таких гигантов, как Ювентус, Интер, Барселона, Милан, ПСЖ и Манчестер Юнайтед. Последним клубом нападающего был американский Лос-Анджелес Гэлакси, с которым швед так и не сумел выиграть МЛС.

Ранее сообщалось, что Милан готов предложить Ибрагимовичу контракт на полтора года, за которые он бы заработал 6 млн евро.