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Мальме - Динамо: где смотреть и прогнозы на матч Лиги Европы

27 ноября 2019, 12:51

В 5 туре Лиги Европы киевское Динамо сыграет на выезде с Мальме. Этот поединок станет решающим для обоих.

Динамо Киев
Мальме - Динамо: где смотреть и прогнозы на матч Лиги Европы / xsport.ua

Матч Мальме - Динамо станет решающим для обеих команд в групповом этапе Лиги Европы. Киевляне могут победить и "отцепить" шведов от выхода в 1/16 финала, шведы же могут существенно испортить шансы украинцам на попадание в плей-офф.

Первый матч между Динамо и Мальме на НСК Олимпийский завершился минимальной победой "бело-синих" в последней десятиминутке встречи.

Мальме - Динамо: где смотреть

Матч Мальме - Динамо в Лиге Европы состоится 18 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция будет на канале Футбол 2. Также на Мальме - Динамо будет доступна онлайн-трансляция на стримминговом сервисе OLL TV. Игру можно посмотреть по дневной подписке.

В России поединок покажет Матч Футбол 2.

В записи матч Мальме - Динамо можно посмотреть на канале Футбол 2 29 ноября в 10:45 и на Матч Футбол 1 29 ноября в 00:30 по киевскому времени.

Мальме - Динамо: прогнозы букмекеров

В поединке Мальме - Динамо букмекеры отдают совсем небольшое предпочтение гостям. На победу шведов коэффициенты варьируют от 2.87 до 3.04, на победу "бело-синих" - от 2.45 до 2.55

1xbet: победа Мальме - 3.04, ничья - 3.32, победа Динамо - 2.54

bet365: победа Мальме - 2.87, ничья - 3.25, победа Динамо - 2.50

Winline: победа Мальме - 2.94, ничья - 3.16, победа Динамо - 2.51

betfair: победа Мальме - 3.00, ничья - 3.20, победа Динамо - 2.45

PariMatch: победа Мальме - 2.95, ничья - 3.30, победа Динамо - 2.55

Мальме - Динамо: составы

На матч Мальме - Динамо главный тренер киевлян Алексей Михайличенко взял с собой 21 футболиста. Отдельное внимание стоит обратить на 19-летнего защитника Александра Сироту, который заменил в списке Дениса Попова. У чемпиона мира U-20 повреждение мышцы задней поверхности бедра.

Вратари: Бойко, Кучерук, Бущан.

Защитники: Сирота, Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко.

Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Вербич, Де Пена, Гармаш, Караваев, Шепелев, Шапаренко, Андриевский.

Нападающие: Родригес, Соль, Беседин.

Лига Европы Мальме Динамо Киев
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