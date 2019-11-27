Мальме - Динамо: где смотреть и прогнозы на матч Лиги Европы

В 5 туре Лиги Европы киевское Динамо сыграет на выезде с Мальме. Этот поединок станет решающим для обоих.
Матч Мальме - Динамо станет решающим для обеих команд в групповом этапе Лиги Европы. Киевляне могут победить и "отцепить" шведов от выхода в 1/16 финала, шведы же могут существенно испортить шансы украинцам на попадание в плей-офф.
Первый матч между Динамо и Мальме на НСК Олимпийский завершился минимальной победой "бело-синих" в последней десятиминутке встречи.
Мальме - Динамо: где смотреть
Матч Мальме - Динамо в Лиге Европы состоится 18 ноября в 22:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция будет на канале Футбол 2. Также на Мальме - Динамо будет доступна онлайн-трансляция на стримминговом сервисе OLL TV. Игру можно посмотреть по дневной подписке.
В России поединок покажет Матч Футбол 2.
В записи матч Мальме - Динамо можно посмотреть на канале Футбол 2 29 ноября в 10:45 и на Матч Футбол 1 29 ноября в 00:30 по киевскому времени.
Мальме - Динамо: прогнозы букмекеров
В поединке Мальме - Динамо букмекеры отдают совсем небольшое предпочтение гостям. На победу шведов коэффициенты варьируют от 2.87 до 3.04, на победу "бело-синих" - от 2.45 до 2.55
1xbet: победа Мальме - 3.04, ничья - 3.32, победа Динамо - 2.54
bet365: победа Мальме - 2.87, ничья - 3.25, победа Динамо - 2.50
Winline: победа Мальме - 2.94, ничья - 3.16, победа Динамо - 2.51
betfair: победа Мальме - 3.00, ничья - 3.20, победа Динамо - 2.45
PariMatch: победа Мальме - 2.95, ничья - 3.30, победа Динамо - 2.55
Мальме - Динамо: составы
На матч Мальме - Динамо главный тренер киевлян Алексей Михайличенко взял с собой 21 футболиста. Отдельное внимание стоит обратить на 19-летнего защитника Александра Сироту, который заменил в списке Дениса Попова. У чемпиона мира U-20 повреждение мышцы задней поверхности бедра.
Вратари: Бойко, Кучерук, Бущан.
Защитники: Сирота, Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко.
Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Вербич, Де Пена, Гармаш, Караваев, Шепелев, Шапаренко, Андриевский.
Нападающие: Родригес, Соль, Беседин.