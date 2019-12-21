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Экс-тренер Шевченко вернулся в Англию

21 декабря 2019, 13:50

Карло Анчелотти впервые за 8,5 лет снова будет работать в АПЛ.

Карло Анчелотти
Карло Анчелотти возглавил Эвертон / Reuters

Эвертон на своем официальном сайте объявил о назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера. Контракт рассчитан до 2024 года.

Буквально недавно специалист был уволен из Наполи из-за неудачных результатов в Серии А, одновременно с этим "партенопейцы" пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграют с Барселоной. Новым наставником неаполитанцев стал бывший подопечный Анчелотти - Дженнаро Гаттузо.

Карло уже имеет опыт работы в АПЛ: с 2009 по 2011 годы он возглавлял лондонский Челси, с которым выиграл чемпионат в сезоне 2009/10, в драматической борьбе опередив Манчестер Юнайтед.

Сегодня, 21 декабря, Эвертон в рамках 18 тура АПЛ будет принимать дома лондонский Арсенал, который также нашел нового главного тренера. Начало встречи - в 14:40 по киевскому времени.

Эвертон Карло Анчелотти
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