Ярмоленко получил нового тренера - что ждет украинца

Андрей Ярмоленко получил нового главного тренера / ФК Вест Хэм

Вест Хэм на своем официальном сайте объявил о назначении Дэвида Мойеса на пост главного тренера. Он сменил на должности Мануэля Пеллегрини, уволенного из-за неудачных результатов. Англичанин уже возглавлял команду в сезоне 2017/18, как раз перед назначением чилийца.

Предыдущий наставник "молотобойев" доверял украинскому вингеру Андрею Ярмоленко, однако все для футболиста может в корне измениться.

Во-первых, Мойес - упертый тренер. В Манчестер Юнайтед многим звездам не нравились его методы тренировок и философия игры, однако это не остановило специалиста. Тоже самое было и в Реал Сосьедаде, и в Сандерленде, и в Вест Хэме. Он чересчур консервативен и не пробует что-то новое.

Мойес исповедует оборонительный футбол с использованием контратак. C большой долей вероятности вспахивать правую бровку у него будет Майкл Антонио. Англичанин более быстр и стабилен, нежели украинец. Ярмоленко - техничный игрок с высоким интеллектом, но он не та рабочая лошадка, которая может подойти новому наставнику.

И в Эвертоне, и в Манчестер Юнайтед, и в Реал Сосьедаде он игра в закрытый футбол и подстраивался под соперника. Как у типичного англиского наставника, креатив у него уходил на второй план. Ярмоленко рискует не получить возможности применять свои сильные стороны и сядет в глубокий запас.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм планирует продать украинца за 18 миллионов фунтов. Скорее всего, для самого футболиста это было бы самое оптимальное решение. Он не игрок философии Мойеса, и вряд ли новый наставник будет на него рассчитывать.