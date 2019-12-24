Андрей Ярмоленко может покинуть Вест Хэм / ФК Вест Хэм

Лондонский Вест Хэм хочет продать Андрея Ярмоленко и уже установил цену на футболиста, сообщает Football Insider.

Лондонцы планируют получить за вингера 18 миллионов фунтов. Причиной возможного трансфера украинца является нестабильность футболиста. Он не показывает постоянно той игры, которой от него ожидают тренеры, руководство и болельщики.

Ярмоленко перешел в Вест Хэм летом 2018 года, однако пропустил 2/3 сезона 2018/19 из-за травмы ахилла. Нынешнюю кампанию начал удачно, забив 3 гола и отдав 1 ассист. После этого начался спад как у украинца, так и у самой команды. Сейчас подопечные Мануэля Пеллегрини занимают 16 строчку в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что Интер хочет подписать вингера киевского Динамо Виктора Цыганкова.