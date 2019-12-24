  1. Главная
  3. Спорт

Ярмоленко может покинуть Вест Хэм

24 декабря 2019, 18:28

Вест Хэм планирует продать вингера Андрея Ярмоленко.

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко может покинуть Вест Хэм / ФК Вест Хэм

Лондонский Вест Хэм хочет продать Андрея Ярмоленко и уже установил цену на футболиста, сообщает Football Insider.

Лондонцы планируют получить за вингера 18 миллионов фунтов. Причиной возможного трансфера украинца является нестабильность футболиста. Он не показывает постоянно той игры, которой от него ожидают тренеры, руководство и болельщики.

Ярмоленко перешел в Вест Хэм летом 2018 года, однако пропустил 2/3 сезона 2018/19 из-за травмы ахилла. Нынешнюю кампанию начал удачно, забив 3 гола и отдав 1 ассист. После этого начался спад как у украинца, так и у самой команды. Сейчас подопечные Мануэля Пеллегрини занимают 16 строчку в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что Интер хочет подписать вингера киевского Динамо Виктора Цыганкова. 

Андрей Ярмоленко трансферы Вест Хэм Юнайтед
Сейчас вы просматриваете новость «Ярмоленко может покинуть Вест Хэм». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:03
Тарасюк стал постпредом Украины в Совете Евопы: так решил Зеленский
20:02
"Россию на колено наклоняют": Лукашенко - о санкциях WADA
19:40
"Сволочь, свинья антисемитская": Путин похулил поддержавшего Гитлера польского посла
19:33
Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов от Forbes: от Мейвезера до Хэмилтона
19:29
Транзитная эпопея: стало известно, когда Нафтогаз и Газпром ударят по рукам
19:21
В правительстве рассказали, сколько украинцы сэкономят на перерасчете платежек за отопление
19:08
"Мужик не нужен": Модель Playboy показала, как лучше стимулировать интимные мышцы Фото
19:06
Звезда Ювентуса перебрался на Ближний Восток
19:03
Самый вкусный торт медовик: простые рецепты медовика с разными видами крема
18:53
Путин отдаляет Крым от Украины - Der Spiegel
18:28
Ярмоленко может покинуть Вест Хэм
18:10
Эксперт рассказал, в чем российская военная подоплека поездов в Крым через мост
18:00
Полетели головы: Зеленский отстранил от должности губернаторов двух областей
17:55
"Ни в одной стране нет": Путин попугал своим "гиперзвуковым оружием"
17:32
Убийство Шеремета: суд оставил под стражей подозреваемую Кузьменко, адвокат прослезился Видео
17:18
Рождество 2019 – что делать в праздник, чтоб быть богатым и счастливым Видео
16:59
"Могло не быть обоих": жена депутата Соболева рассказала о странностях гибели их сына
16:58
Стиральные машины: от классических моделей к нестандартным устройствам новости компании
16:58
Комаровский раскрыл три главных принципа закаливания
16:57
"Русских поделили на два сорта": Гиркин назвал цену моста в Крым слишком высокой
16:38
"Кто помогать будет?": Лукашенко распек РФ за взрыв на ЧАЭС и потребовал компенсацию
16:30
Супер Топ-модель по-украински 2020: новые правила и кастинг
16:17
"Стремительное обрушение": эксперты рассказали, упадут ли в Украине всерьез цены на топливо
16:00
"Украина вычеркнула сторонников сепаратистов": в "ДНР" обвинили Киев в срыве обмена пленными Видео
15:50
"Неприемлемо маленькая": Милованов клянчит себе повышение зарплаты
15:42
Выходные на Новый год 2020 и Рождество 2020: сколько Украина отдыхает в январе
15:36
Украину окончательно превратили в колонию для выкачки бабла мнение
15:31
Астролог назвал сроки поглощения Россией Беларуси
15:24
Цены на отопление снизят на 30%: Кабмин Гончарука принял постановление
15:21
Кабмин изменил правила пересечения админграницы с Крымом: кого коснется
15:17
Российская звезда потеряла грудь после операции по увеличении
15:12
"Платежка – не приговор": Зеленский требует снизить тарифы на коммуналку
15:00
Новогодний маникюр 2020 - самый красивый маникюр зима 2020 фото новинки Фото
14:49
"Напоите его галоперидолом": "буйный" Лукашенко дал Украине совет о вступлении в НАТО
14:20
"Завинчивает гайки": "бацька" предостерег РФ от нападения и пригрозил НАТО
14:08
"От обдроченого латекса рябит": Maruv сменила образ - горячие фото Фото
13:54
"Таких судов нет": в РФ пожаловались на проблемы с газопроводом в обход Украины
13:38
Отставка Трубы: Зеленский дал "зеленый свет" перезагрузке ГБР
13:26
"Не должны были родиться": Путин стал лицом рекламы презервативов
13:21
"Нежность и дерзость": Ани Лорак засветила грудь в откровенном наряде
13:03
Погода в Киеве: синоптик дала прогноз на католическое Рождество
12:56
Резня в Харькове: мужчина взял заложницу и ранил полицейского
12:53
Украинцы рассказали, когда хотят праздновать Рождество - опрос
12:42
Палала: Kazka сняла эротический клип - смотрите видео Видео
12:35
В Украину идет похолодание: синоптик назвала дату
12:30
Галина Волчек не поддается лечению: обнаружена другая болезнь
12:26
В Украине запретят курение электронных сигарет в общественных местах
12:16
"Сиськи где?": Яна Кошкина без трусиков стыдливо прикрыла интимное место
12:13
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: опасность и дорогая находка
12:09
В порт Одессы зашел американский эсминец, бомбивший Сирию
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять