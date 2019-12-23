Итальянский гранд нацелился на звезду Динамо

Цыганков может перейти в Интер / Reuters

Миланский Интер проявляет интерес к вингеру киевского Динамо Виктору Цыганкову, сообщает Interlive.

Однако зимой "нерадзурри" даже не рассматривают возможность покупки игрока, хотя он входит в трансферный список команды вместе с Маркосом Алонсо (Челси), Эмре Джаном (Ювентус) и Фернандо Льоренте (Наполи).

Издание отмечает лидерские качества украинца и большой опыт игр за сборную и клуб на международной арене в 22 года.

Ранее сообщалось, что Цыганков может перейти в турецкий Галатасарай, также им интересуются Тоттенхэм, Ливерпуль, Бавария и Боруссия Д. Позже испанское издание Defenca Central сообщило, что украинец может оказаться в мадридском Реале.