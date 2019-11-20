Цыганковым заинтересовались финалисты Лиги чемпионов-2018/19

Цыганков интересует четырех европейских грандов / Reuters

Виктор Цыганков попал в сферу интересов Ливерпуля, Тоттенхэма, Баварии и Боруссии Д, сообщает Fotospor.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что скауты Галатасарая предложили украинца главному тренеру "львов" Фатиху Териму.

В нынешнем сезоне Цыганков отыграл 14 матчей за Динамо, в которых забил 5 голов и отдал 4 ассиста. Команда ныне находится на 4 строчке в турнирной таблице УПЛ, набрав 27 очков.

Напомним, вингер вместе со сборной Украины пробился на Евро-2020. В последнем туре отбора "сине-желтые" вырвали ничью в матче с Сербией.