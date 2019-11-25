Цыганков может перейти в Реал - источник назвал Динамо российским клубом

Цыганков может перейти в Реал / Reuters

Вингер Динамо Виктор Цыганков может перейти в мадридский Реал.

Об этом сообщило испанское издание Defenca Central, которое ориентируется на новостях и инсайдах касательно "королевского клуба". При этом члены редакции, похоже, плохо знают географию. В новости о Цыганкове и Реале они назвали киевское Динамо российским клубом.

Ранее сообщалось, что Цыганкова ведет Галатасарай, также им интересуются финалисты Лиги чемпионов-2018/19 Ливерпуль и Тоттенхэм, и немецкие гранды Бавария и Боруссия Дортмунд.

Напомним, в матче 15 тура УПЛ киевское Динамо дома разгромило Мариуполь со счетом 3:0 и вышло на вторую строчку в турнирной таблице. В следующем туре "бело-синие" сыграют на выезде против Олимпика.

Цыганков является воспитанником Динамо. К основной команде стал подпускаться еще Сергеем Ребровым в сезоне 2016/17. В частности, вингер сравнял счет в матче 2 тура группового этапа Лиги чемпионов против Бешикташа. Уже кампании 2017/18 стал вице-каппитаном команды.