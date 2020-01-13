Динамо выиграло "дело Ярмоленко" у СДЮШОР Юность

Динамо выиграло "дело Ярмоленко" / Reuters

Динамо на своем официальном сайте сообщило, что ФИФА не удовлетворила требования СДЮШОР Юность к "бело-синим" и Боруссии Дортмунд перечислить средстства в качестве "платежа солидарности" за трансфер Андрея Ярмоленко.

Скандал возник еще в 2018 году. Юность обвиняла Динамо в нежелании совершить "платеж солидарности", тогда как киевляне оплатили первую часть в размере 150 тысяч евро. По информации пресс-службы киевлян, СДЮШОР не хотела принимать вторую часть в размере 136 500 евро и требовала повторно отправить 100% предназначенного платежа.

"Согласно договоренности между ФК Динамо и ФК Боруссия Дортмунд "платеж солидарности" должен был совершить наш клуб. Средства в размере 150,тысяч евро ФК Динамо оплатил еще в январе 2018 года. Однако, новое руководство СДЮШОР не хотело признавать этот платеж. Пренебрегая интересами спортивной школы и всех детей, которые могли уже давно пользоваться современным оборудованием и инвентарем в отремонтированном учебном заведении, его руководство умышленно отказывалось от получения оставшейся суммы - 136,500 евро. Вместо этого от клуба манипулятивно требовали повторной уплаты полного платежа", - говорится в заявлении клуба.

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Динамо смогло убедить ФИФА в правомерности выплаты 150 тысяч евро, а также обвинило УАФ в возникновении скандала.

"При рассмотрении спора Палатой по разрешению споров ФИФА в полном объеме были учтены наши доводы о правомерности уплаты платежа в размере 150 тысяч евро и основания, которые сделали невозможным перевод остатка средств от ФК Динамо. Также ФК Динамо обратил внимание ФИФА на то, что конфликт главным образом возник вследствие путаницы с документами, которые готовились УАФ. Причем следует отметить, что актуализировалось недоразумение в течение длительного времени исключительно с целью дискредитации ФК Динамо в медиапространстве", - заявили в клубе.

В итоге, ФИФА приняла эти аргументы и признала требования СДЮШОР Юность незаконными.

"В итоге Палата по разрешению споров ФИФА согласилась с позицией ФК "Динамо" и приняла решение - обязать ФК Боруссия Дортмунд (как клуб, который в соответствии с регламентом должен был уплатить эти средства) перечислить в пользу СДЮШОР Юность 136,500 евро", - написали в пресс-релизе Динамо.

По словам представителей клуба, Боруссия выплатит эти средства, а Динамо их возместит.

"При этом ФК Динамо и ФК Боруссия Дортмунд договорились, что эти средства будут оплачены немецкой стороной, а ФК Динамо их безотлагательно компенсирует ФК Боруссия Дортмунд", - заявили в Динамо.

Андрей Ярмоленко перешел из Динамо в Боруссию Д за 25 млн евро и провел на Сигнал Идуна Парк 1 сезон, после чего перебрался в английский Вест Хэм за 20 млн евро. Сезон 2018/19 украинец почти весь пропустил из-за травмы ахилла. В нынешней кампании забил 3 гола и отдал 1 ассист, однако в СМИ появилась информация, что новый наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес не рассчитывает на вингера и готов отпустить его в другой клуб.