Переломы рук и ног: известный украинский спортсмен попал в жуткое ДТП

Руслан Дмитренко / Скриншот:YouTube

В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло у села Артемовка Бориспольского районв Киевской области, серьезные травмы получил известный украинский легкоатлет Руслан Дмитренко, специализирующийся на спортивной ходьбе.

Дмитренко пострадал в результате столкновения автомобилей Lanos и Renault. Оба водителя были госпитализированы. Один из них - украинский легкоатлет.

"В следствии ДТП он получил многочисленные переломы (ног и рук). Просим всех неравнодушных помочь финансово. Впереди много сложных операций и длительная реабилитация", - написала одноклассница Дмитренко в Facebook.

/ @dtp.kiev.ua

Отметим, что Дмитренко является двукратным серебряным призером Универсиады, а также обладателем Кубка мира 2014 года в спортивной ходьбе на дистанции 20 километров.

Напомним, ранее Всемирное антидопинговое агентство вручило Руслану Дмитренко подозрение в употреблении запрещенных препаратов.