Известного украинского спортсмена обвинили в применении допинга

Всемирное антидопинговое агентство вручило украинскому спортсмену Руслану Дмитренко подозрение в употреблении запрещенных препаратов.

Это подозрение базируется на несовпадении данных, которые на протяжении года фиксировались в его паспорте крови, допинга, сообщил в Facebook тренер Денис Тобиас.

Из-за проблем с WADA легкоатлет и его наставник также приняли решение отказаться выступать на мировом первенстве в китайском Тайцане, которое пройдет 5-6 мая.

"Для нас с тренером это сообщение стало настоящим шоком. Очень больно получать подобные письма, когда ты на протяжении многих лет честно готовишься ко всем соревнованиям, отдаешь львиную частицу своей жизни тренировкам и спорту", — рассказал Дмитренко.

Он добавил, что приговор не окончательный, но он отказался от участия в командном чемпионате мира по спортивной ходьбе.

"Пока у нас не будет полной информации, сложно делать хоть какие-то выводы или предположения. Ближайшие дни, недели, а возможно и месяцы будут для нас очень непростыми. Мы должны собрать максимум информации, чтобы понять где, когда и при каких обстоятельствах система нашей подготовки могла дать сбой", — подчеркнул спортсмен.

Отметим, что Дмитренко является единственным в истории Украины победителем Кубка мира по спортивной ходьбе в личном зачете. В 2014 году украинец взял золото на дистанции 20 км в Тайцане, а также был признан лучшим ходоком мира в том сезоне.

Напомним, ранее сообщалось о том, что WADA не стало оспаривать решение Национального антидопингового центра Украины по дисквалификации защитника "Шахтера" Дарио Срны: за употребление допинга спортсмена отстранили на 17 месяцев.